Казахстан и Кыргызстан спорят из-за кириллицы

В вопросе письменности президенты Кыргызстана и Казахстана разошлись во взглядах. Почему один выступает за возвращение к латинице, а другой считает такой шаг необоснованным?



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Будущие поколения жителей Кыргызстана будут лучше понимать российских татар, алтайцев или хакасов, нежели казахов, узбеков или туркмен. По крайней мере, такой вывод можно сделать из недавнего выступления президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, в котором он объяснил, почему считает нецелесообразным возвращение киргизской письменности к латинице.

Атамбаев о реформе письменности

Впрочем, президент в своей речи, произнесенной 20 июля в Бишкеке перед участниками форума, посвященного алтайской цивилизации, говорил не только о Кыргызстане, но и о соседях. И дал понять, что аргументы, которые в апреле этого года в пользу перехода на латиницу Казахстана приводил президент соседней республики Нурсултан Назарбаев, ему не кажутся убедительными.

В частности, то, что переход на латиницу, которая используется в наиболее развитых странах современного мира, способствует развитию экономики страны. Алмазбек Атамбаев указал на то, что ни Японии, ни Корее, ни Китаю отсутствие латиницы не помешало развиваться, тогда как ряд африканских стран латиница не спасла от бедности.

При этом можно вспомнить, что вслед за решением Нурсултана Назарбаева поручить кабинету министров Казахстана разработку до конца 2018 года плана постепенного перехода республики с кириллицы на латиницу, подобное предложение прозвучало и в парламенте Кыргызстана. Впрочем, оно сопровождалось замечанием, что денег на это в бюджете пока нет, и речь идет о перспективе.

По словам немецкого эксперта по Центральной Азии Михаэля Лаубша, фактор отсутствия средств на проведение такой реформы наверняка учитывался президентом Кыргызстана при подготовке выступления в пользу сохранения кириллицы.

«Кыргызстан — бедная страна даже по меркам Центральной Азии, а проведение такой реформы означает полную перестройку всей системы образования, от детских садов до вузов, не говоря уже об изменении всей документации, карт местности, всех вывесок в городах и селах, указателей на дорогах. Конечно, Казахстану проще справиться с этими расходами, чем Кыргызстану», — отмечает собеседник DW. Он, однако, считает, что главный мотив, побудивший киргизского лидера отмежеваться от его казахстанского коллеги в вопросе национальной письменности, не связан с финансами.

Споры о письменности

«Алмазбек Атамбаев не торопится выступать в роли реформатора. Осенью Кыргызстан ждут президентские выборы, а общество неоднозначно относится к конституционной реформе, которую уже инициировал Атамбаев. И дополнительно будоражить общественность, разделять ее на лагеря, затевать дискуссию по столь чувствительной теме ему не нужно. А Нурсултан Назарбаев находится в совершенно другой ситуации. Он хочет слыть не только создателем современного Казахстана, но и большим реформатором, и, чувствуя себя в позиции лидера достаточно уверенно, может себе позволить такой исторический шаг», — продолжает Михаэль Лаубш.

По мнению координатора объединенной евразийской экспертной сети Jeen Натальи Харитоновой, решения о письменности во всех республиках постсоветской Центральной Азии принимаются политиками, а не вызревают как результат глубоких общественных процессов.

«Обычно есть три политических лагеря, которые борются друг с другом и на поле письменности, и вне его — это сторонники возвращения к арабскому шрифту, использовавшемуся до 1920-годов. Это адепты возврата к латинице, которая сменила его до 1940−1941 года. И это те, кто за кириллицу, заменившую латиницу. Первый лагерь — это сторонники политического сближения со странами арабского мира, или, в случае Таджикистана, с Ираном. Второй лагерь — это те, кто хотел бы отгородиться от чрезмерного, на их взгляд, влияния России, и, возможно, видит свою страну ближе к Турции. А третий лагерь — наоборот, ближе к России», — поясняет эксперт.

Латиница в Туркменистане и в Узбекистане и культ Айтматова

По ее словам, в Узбекистане и в Туркменистане еще в первые годы независимости победила латиница.

«При этом ущерб культуре был нанесен значительный, если не сказать колоссальный, поскольку смена письменности сопровождалась вытеснением русской культуры, особенно в Туркменистане. Однако полного отказа от кириллицы так и не произошло. В Узбекистане, например, значительная доля печатных СМИ выпускается по-прежнему на кириллице. Но каков результат реформы? Мне на днях довелось в сети видеть объявление, вывешенное ректоратом такого культурного центра, как Ташкентская консерватория. Напечатано оно по-русски, но с ужасающими, за гранью гротеска, ошибками», — говорит собеседница DW.

По ее оценке, руководство Казахстана также приняло решение о возвращении к латинице, не проведя глубокого научного анализа последствий. Но Кыргызстан сейчас подобного себе позволить не может хотя бы потому, что, в отличие от Казахстана, его бюджет существенно зависит от заработков трудовых мигрантов в России. А им перевод обучения в киргизской школах на латиницу создал бы большие дополнительные сложности.

Кроме того, продолжает Наталья Харитонова, в Кыргызстане — культ Чингиза Айтматова — самого известного советского писателя из Средней Азии, служащего предметом гордости перед соседями. И власти республики понимают, что латиница лишит будущие поколения возможности читать книги собственного героя в оригинале.

«Поэтому Алмазбек Атамбаев в своей речи упомянул Айтматова. Правда, чтобы не обидеть соседей из Казахстана, добавил к нему в компанию Мухтара Ауэзова», — говорит она.

Латиница как фактор карьерного роста?

Михаэль Лаубш считает, что президент Кыргызстана в своем подходе руководствовался соображениями внутренней политики.

«С одной стороны, экономическая зависимость Кыргызстана от России очень велика. Кроме того, поддержка со стороны Москвы „его“ ставленника на предстоящих выборах Атамбаеву очень нужна. С другой стороны, он сам в выборах не участвует и скоро уходит с поста, так что его выступление на тему письменности станет частным мнением частного лица», — говорит немецкий эксперт.

Позиция Нурсултана Назарбаева в этом вопросе, c точки зрения западного наблюдателя, более дальновидная, продолжает он.

«Решение о переходе на латиницу — это сигнал о том, что Казахстан хотел бы в экономике и техническом развитии в большей мере ориентироваться на Запад. Казахстан, как, впрочем, и другие республики региона, в отличие от Японии и Кореи, имеет ту особенность, что вне центров технического развития, вне городов, система образования после развала СССР находится еще в стадии становления», — указывает Михаэль Лаубш.

«В Астане или в Бишкеке молодые люди, привыкшие к кириллице, все равно учат английский язык и легко могут сориентироваться в технических описаниях, в научных текстах, написанных на латинице, будь то английская, немецкая или турецкая литература. Но молодежи в казахстанской глубинке решение Назарбаева дает больше шансов для профессионального и карьерного роста в современном мире», — считает немецкий эксперт. При этом «русский язык сохранит значительную роль в системе образования Казахстана, если ему будут учить в школах», полагает собеседник DW.