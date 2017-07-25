США приняли законопроект об усилениии санкций отношении России

Конгресс США 25 июля большинством голосов принял законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР, лишь три члена конгресса проголосовали против.

Американский президент Дональд Трамп также выступил за усиление санкций, хотя проект закона как раз касается власти американского лидера, который, в случае утверждения документа в сенате, не сможет принимать самостоятельные решения в подобных вопросах.

Заседание конгресса и принятие документа вызвало беспокойство стран Евросоюза по причине несогласования действия с Европой. Инициатива США будет рассмотрена сегодня, 26 июля на заседании Еврокомиссии.