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США приняли законопроект об усилениии санкций отношении России

26.07.2017 12:58 — Новости Мира | БДГ  
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Конгресс США 25 июля большинством голосов принял законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР, лишь три члена конгресса проголосовали против.

Американский президент Дональд Трамп также выступил за усиление санкций, хотя проект закона как раз касается власти американского лидера, который, в случае утверждения документа в сенате, не сможет принимать самостоятельные решения в подобных вопросах.

Заседание конгресса и принятие документа вызвало беспокойство стран Евросоюза по причине несогласования действия с Европой. Инициатива США будет рассмотрена сегодня, 26 июля на заседании Еврокомиссии.

 
 
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Конгресс США 25 июля большинством голосов принял законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР, лишь три члена конгресса проголосовали против.

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