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Австралийский министр ушел в отставку: мама рассказала ему, что он, кажется, итальянец

26.07.2017 13:28 — Новости Мира | Tut.by  
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Министр австралийского правительства Мэтт Канаван объявил, что уходит в отставку. Политик был вынужден принять это решение, так как узнал о своем втором гражданстве. Согласно австралийской конституции, граждане иностранных государств не могут избираться в парламент (министерские должности в Австралии занимают члены Палаты представителей и Сената), сообщает Associated Press.


Фото: Reuters

Как рассказал Мэтт Канаван, о своем втором гражданстве он узнал от матери. Та позвонила ему и сказала, что в 2006 году обратилась в итальянское консульство с просьбой предоставить гражданство ей и сыну (как уточняет The Courier Mail, мать министра родилась в Австралии, но ее родители были выходцами из Италии). Канавану в тот момент было 25 лет. В Италии он не был ни разу в жизни.

Мать рассказала министру, что «кажется, подала заявление и от его имени тоже», после того, как два австралийских сенатора были вынуждены покинуть свои посты из-за двойного гражданства (один был уроженцем Новой Зеландии, другой — Канады; оба приехали в Австралию в детстве и не подозревали, что остаются гражданами других стран).

 
 
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Мать рассказала министру, что "кажется, подала заявление и от его имени тоже", после того, как два австралийских сенатора были вынуждены покинуть свои посты из-за...

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