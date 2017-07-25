Австралийский министр ушел в отставку: мама рассказала ему, что он, кажется, итальянец

Министр австралийского правительства Мэтт Канаван объявил, что уходит в отставку. Политик был вынужден принять это решение, так как узнал о своем втором гражданстве. Согласно австралийской конституции, граждане иностранных государств не могут избираться в парламент (министерские должности в Австралии занимают члены Палаты представителей и Сената), сообщает Associated Press .



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Как рассказал Мэтт Канаван, о своем втором гражданстве он узнал от матери. Та позвонила ему и сказала, что в 2006 году обратилась в итальянское консульство с просьбой предоставить гражданство ей и сыну (как уточняет The Courier Mail, мать министра родилась в Австралии, но ее родители были выходцами из Италии). Канавану в тот момент было 25 лет. В Италии он не был ни разу в жизни.

Мать рассказала министру, что «кажется, подала заявление и от его имени тоже», после того, как два австралийских сенатора были вынуждены покинуть свои посты из-за двойного гражданства (один был уроженцем Новой Зеландии, другой — Канады; оба приехали в Австралию в детстве и не подозревали, что остаются гражданами других стран).