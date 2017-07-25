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Суд обязал СБУ завести уголовное дело против Порошенко
26.07.2017 13:45 — Новости Мира | Tut.by
В Киеве Печерский районный суд обязал Службу безопасности Украины (СБУ) возбудить уголовное дело о госизмене против президента страны Петра Порошенко. Соответствующее решение суда
Суд принял решение на основании заявления самого Кузьмина. По его словам, Порошенко с 2013 года по 2017 год посредством принадлежащей ему Липецкой фабрики Roshen «финансировал российскую армию», с которой украинский президент, «по его же словам, воюет в Донбассе как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины».
Кузьмин подчеркнул, что Служба безопасности Украины отказалась заводить дело по данному факту. Он пояснил, что ведомство мотивировало свой отказ тем, что Порошенко ничего не нарушал, так как Украина не вводила санкции, которые бы налагали ограничения на деятельность липецкого Roshen, работающего на территории России.
Помимо этого, по словам Кузьмина, сотрудники СБУ пригрозили ему ответственностью за клевету и оскорбление. В ответ экс-заместитель генпрокурора направил заявление о привлечении его к дисциплинарной ответственности.
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В Киеве Печерский районный суд обязал Службу безопасности Украины возбудить уголовное дело о госизмене против президента страны Петра Порошенко.
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