США приняли законопроект об усилениии санкций отношении России

Конгресс США 25 июля большинством голосов принял законопроект об усилении санкций против России, Ирана и КНДР, лишь три члена конгресса проголосовали против.

Американский президент Дональд Трамп также выступил за усиление санкций, хотя проект закона как раз касается власти американского лидера, который, в случае утверждения документа в сенате, не сможет принимать самостоятельные решения в подобных вопросах.

Заседание конгресса и принятие документа вызвало беспокойство стран Евросоюза по причине несогласования действия с Европой. Инициатива США будет рассмотрена сегодня, 26 июля на заседании Еврокомиссии.

По словам председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, усиление американских санкций осложняет отношения России и США, передает РИА Новости .

Слуцкий отметил, что это будут «самые масштабные и комплексные санкции» с 2014 года, и, в случае подписания законопроекта Трампом, могут нарушиться не только российско0американские отношения – санкции коснутся и тех стран, с которыми сотрудничает Россия.