Украина прекратила подачу электричества на территорию Донецкой области

Украина с 26 июля прекратила поставлять электричество на территорию Донецкой области, сообщил и.о. директора «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.



Фото: Reuters

«С 00.00 26.07.2017 года прекращены перетоки электроэнергии со временно неконтролируемыми районами Донецкой области. Территория ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — Прим TUT.BY) на данный момент не потребляет электроэнергию, производимую электростанциями на контролируемой части Украины», — заявил Ковальчук.

По его словам, потребности территорий самопровозглашенных республик Донбасса в энергии покрываются за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, находящимися в Донецкой области, другими производителями на НКТ, а также поставками из России, происходящими по линиям, которые исключены из перечня межгосударственных: перетоки по ним не учитываются в общем сальдо «Украина-Россия-Беларусь».

В самопровозглашенной ДНР заявили, что прекращение Киевом поставок электроэнергии не отразится на потребителях, пишет Донецкое агентство новостей .

«Республика является независимой от Украины так как электрическая энергия, которая вырабатывается двумя тепловыми электрическими станциями, работающими на угольном топливе, добытом из нашей земли, до потребителей доставляется высоковольтными электрическими сетями, расположенными на территории республики», — пояснили в министерства угля и энергетики ДНР.

Там также отметили, что имеют возможность экспортировать излишки электроэнергии.

В апреле Киев прекратил подачу электроэнергии в ЛНР, объяснив этот шаг долгами, пишет РИА Новости . Электричество туда в качестве гуманитарной помощи стала поставлять Россия.