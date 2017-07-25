ЕК примет санкции против Польши, если она одобрит законы по судебной системе

Еврокомиссия готова будет принять санкции против Польши, если власти этой страны одобрят новые законы по судебной системе. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе первый замглавы ЕК Франс Тиммерманс.



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«Если они будут приняты, то у нас не останется другого выбора, кроме как запустить процедуру по статье 7 (Лиссабонского соглашения о Европейском союзе — прим. ТАСС)», — сказал он. Седьмая статья Лиссабонского договора предусматривает применение внутренних санкций против страны ЕС за нарушения фундаментальных прав европейских граждан в форме приостановки ее права голоса в Совете ЕС.

По словам Тиммерманса, Еврокомиссия направила официальную рекомендацию властям Польши, дающую Варшаве один месяц на снятие всех претензий. «Еврокомиссия рекомендовала Польше разрешить все проблемы в течение одного месяца, — отметил он. — Мы будем терпеливо ждать ответа и на его основе примем решение по следующим шагам. Надеюсь, что на этот раз ответ будет конструктивным и направлен на диалог».

19 июля Тиммерманс заявил, что Еврокомиссия обеспокоена новыми законопроектами в Польше, которые ставят под угрозу независимость судов, и может начать соответствующее расследование.

Одобрение реформы на прошлой неделе в Сейме (нижней палате парламента) и Сенате (верхней палате) спровоцировало многотысячные акции протеста. В июле на улицы крупных польских городов вышли более 100 тысяч человек. Манифестанты считают, что правящая партия стремится взять Верховный суд и всю судебную систему страны под свой контроль. Путем к диктатуре реформу назвали сразу три бывших президента республики — Лех Валенса, Александер Квасьневский и Бронислав Коморовский.

Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на пакет документов о судебной реформе, утвержденный до этого в обеих палатах парламента. Дуда сообщил, что намерен разрабатывать собственный план реформы судебной системы. Этот шаг главы государства вызвал волну критики со стороны представителей правящей партии «Закон и справедливость», выходцем из которой он является.