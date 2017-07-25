ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЕК примет санкции против Польши, если она одобрит законы по судебной системе

26.07.2017 15:37 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Еврокомиссия готова будет принять санкции против Польши, если власти этой страны одобрят новые законы по судебной системе. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе первый замглавы ЕК Франс Тиммерманс.


Фото: Reuters

«Если они будут приняты, то у нас не останется другого выбора, кроме как запустить процедуру по статье 7 (Лиссабонского соглашения о Европейском союзе — прим. ТАСС)», — сказал он. Седьмая статья Лиссабонского договора предусматривает применение внутренних санкций против страны ЕС за нарушения фундаментальных прав европейских граждан в форме приостановки ее права голоса в Совете ЕС.

По словам Тиммерманса, Еврокомиссия направила официальную рекомендацию властям Польши, дающую Варшаве один месяц на снятие всех претензий. «Еврокомиссия рекомендовала Польше разрешить все проблемы в течение одного месяца, — отметил он. — Мы будем терпеливо ждать ответа и на его основе примем решение по следующим шагам. Надеюсь, что на этот раз ответ будет конструктивным и направлен на диалог».

19 июля Тиммерманс заявил, что Еврокомиссия обеспокоена новыми законопроектами в Польше, которые ставят под угрозу независимость судов, и может начать соответствующее расследование.

Одобрение реформы на прошлой неделе в Сейме (нижней палате парламента) и Сенате (верхней палате) спровоцировало многотысячные акции протеста. В июле на улицы крупных польских городов вышли более 100 тысяч человек. Манифестанты считают, что правящая партия стремится взять Верховный суд и всю судебную систему страны под свой контроль. Путем к диктатуре реформу назвали сразу три бывших президента республики — Лех Валенса, Александер Квасьневский и Бронислав Коморовский.

Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на пакет документов о судебной реформе, утвержденный до этого в обеих палатах парламента. Дуда сообщил, что намерен разрабатывать собственный план реформы судебной системы. Этот шаг главы государства вызвал волну критики со стороны представителей правящей партии «Закон и справедливость», выходцем из которой он является.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Варшаву направлена официальная рекомендация в течение месяца решить все проблемы по судебной реформе.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Украина прекратила подачу электричества на территорию Донецкой области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика