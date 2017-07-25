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В Греции задержали россиянина, обвиняемого в отмывании четырех миллиардов долларов через биткоины

26.07.2017 16:15 — Новости Мира | Tut.by  
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В Греции задержали гражданина России, которого разыскивают власти США по подозрению в отмывании денег. Его обвиняют в том, что с 2011 года он отмыл четыре миллиарда долларов с помощью биткоинов.

«Греческая полиция заявила, что подозреваемый руководит преступной организацией, которая управляет «одним из крупнейших в мире сайтов, связанных с киберпреступностью», — рассказал телеканал ABC.

В чем именно заключалась схема отмывания денег, не уточняется. Имени задержанного россиянина власти Греции не называют. Сообщается лишь, что ему 38 лет.

Подозреваемый был задержан на севере Греции в рамках совместной операции с американскими правоохранительными органами. При обыске в его номере в гостинице изъяли «электронное оборудование».

 
 
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В чем именно заключалась схема отмывания денег, не уточняется. Имени задержанного россиянина власти Греции не называют. Сообщается лишь, что ему 38 лет.

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