ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп запретил трансгендерам служить в армии. Этот запрет сняли год назад

26.07.2017 16:25 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент США Дональд Трамп объявил, что трансгендерам запретят служить в Вооруженных силах в любом качестве. Такое решение он принял после «консультаций с генералами и военными экспертами».

«Наша армия должна сосредоточиться на решительной и подавляющей победе, а не заниматься огромными медицинскими расходами и другими помехами, которые влекут за собой военнослужащие-трансгендеры. Спасибо», — написал Трамп.

Запрет на службу трансгендеров в армии США был снят 30 июня 2016 года после многолетних дебатов. С октября их начали принимать на службу, а также проводить операции по смене пола. Пентагон с тех пор занимался проверкой влияния трансгендеров в армии на боеготовность Вооруженных сил.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Наша армия должна сосредоточиться на решительной и подавляющей победе, а не заниматься огромными медицинскими расходами и другими помехами, которые влекут за...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В Греции задержали россиянина, обвиняемого в отмывании четырех миллиардов долларов через биткоины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика