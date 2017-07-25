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Трамп запретил трансгендерам служить в армии. Этот запрет сняли год назад
26.07.2017 16:25 — Новости Мира | Tut.by
Президент США Дональд Трамп объявил, что трансгендерам запретят служить в Вооруженных силах в любом качестве. Такое решение он принял после «консультаций с генералами и военными экспертами».
«Наша армия должна сосредоточиться на решительной и подавляющей победе, а не заниматься огромными медицинскими расходами и другими помехами, которые влекут за собой военнослужащие-трансгендеры. Спасибо», — написал Трамп.
Запрет на службу трансгендеров в армии США был снят 30 июня 2016 года после многолетних дебатов. С октября их начали принимать на службу, а также проводить операции по смене пола. Пентагон с тех пор
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"Наша армия должна сосредоточиться на решительной и подавляющей победе, а не заниматься огромными медицинскими расходами и другими помехами, которые влекут за...
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