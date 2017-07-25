В киевской многоэтажке произошел взрыв

Фото ГСЧС Украины

26 июля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Голосеевском районе Киева произошел взрыв в многоэтажном жилом доме, проводится эвакуация жителей. Об этом "112.ua" сообщили в столичном управлении ГСЧС.

"Взрыв произошел между первым и вторым этажами, разрушено перекрытие. Эвакуированы порядка 20 человек. О жертвах и пострадавших в ведомстве пока не сообщают", - говорится в публикации.-0-