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В киевской многоэтажке произошел взрыв
26.07.2017 17:08 — Новости Мира | БелТА
Фото ГСЧС Украины
26 июля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Голосеевском районе Киева произошел взрыв в многоэтажном жилом доме, проводится эвакуация жителей. Об этом "112.ua" сообщили в столичном управлении ГСЧС.
"Взрыв произошел между первым и вторым этажами, разрушено перекрытие. Эвакуированы порядка 20 человек. О жертвах и пострадавших в ведомстве пока не сообщают", - говорится в публикации.-0-
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26 июля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Голосеевском районе Киева произошел взрыв в многоэтажном жилом доме, проводится эвакуация жителей. Об этом "112.ua" сообщили в...
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