Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесчины Михаил Саакашвили утратил украинское гражданство. Об этом сообщает телеканал ТСН со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.



Михаил Саакашвили в Киеве 29 марта 2014 года. Фото: Reuters

Как пояснили в ведомстве, Саакашвили утратил гражданство из-за того, что предоставил ложные данные в своей анкете. В документах, которые заполнял бывший губернатор Одесской области, было указано, что он не находится под следствием в Украине или за ее пределами, однако известно, что на территории Грузии Саакашвили был заочно арестован.

Гражданином Украины Михаил Саакашвили стал в мае 2015 года по распоряжению президента страны Петра Порошенко. В декабре этого же года он бы лишен гражданства Грузии.

В конце 2016 года экс-президент Грузии покинул пост губернатора Одесской области — при этом он выступил с резкой критикой украинской власти, обвинив все руководство страны, включая президента Петра Порошенко, в коррупции и личном обогащении.

На родине, в Грузии, Михаила Саакашвили обвиняют в превышении служебных полномочий в связи с разгоном митинга в Тбилиси 7 ноября 2007 года и случившимся тогда же вторжением силовиков в телекомпанию «Имеди», а также в организации умышленного нанесения тяжелого вреда здоровью в деле об избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Кроме того, главная прокуратура Грузии заподозрила экс-президента в трате бюджетных средств на косметические процедуры, притом что сам он одним из своих ключевых достижений считает успешную борьбу с коррупцией.

Саакашвили отвергает все обвинения в его адрес, называя их политически мотивированными.