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Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства
26.07.2017 17:50 — Новости Мира | Tut.by
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесчины Михаил Саакашвили утратил украинское гражданство. Об этом
Как пояснили в ведомстве, Саакашвили утратил гражданство из-за того, что предоставил ложные данные в своей анкете. В документах, которые заполнял бывший губернатор Одесской области, было указано, что он не находится под следствием в Украине или за ее пределами, однако известно, что на территории Грузии Саакашвили был заочно арестован.
Гражданином Украины Михаил Саакашвили стал в мае 2015 года по распоряжению президента страны Петра Порошенко. В декабре этого же года он бы лишен гражданства Грузии.
В конце 2016 года экс-президент Грузии
На родине, в Грузии, Михаила Саакашвили обвиняют в превышении служебных полномочий в связи с разгоном митинга в Тбилиси
Саакашвили отвергает все обвинения в его адрес, называя их политически мотивированными.
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Ранее он был лишен гражданства Грузии.
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