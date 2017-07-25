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Захарченко отрекся от скорого создания Малороссии
26.07.2017 19:48 — Новости Мира | Tut.by
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что окончательного решения
В заявлении главы Александра Захарченко, которое привело «
Захарченко заявил, что на Донбассе не создавали нового государства, а лишь предложили дискуссию. По его словам, власти ДНР получили огромное количество откликов со всей Украины. Причем отклики эти неоднозначные. Как отметил Захарченко, «разнятся мнения относительно расположения столицы, государственной символики, а также состава, формата и места проведения легитимного учредительного собрания с представителями областей Украины».
Идея главы ДНР вызвала противоречивые отклики. Так, в самопровозглашенной ЛНР
«Полезным» «хайп по поводу воображаемого государства Малороссия» назвал помощник президента России Владислав Сурков. Он объяснил слова Захарченко тем, что Донбасс «воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность».
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По его словам, пока лишь начата дискуссия на эту тему.
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