Захарченко отрекся от скорого создания Малороссии

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что окончательного решения по созданию Малороссии нет. По его словам, пока лишь начата дискуссия на эту тему.



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В заявлении главы Александра Захарченко, которое привело « Донецкое агентство новостей », сказано о том, что «окончательные решения относительно возможности создания нового государственного образования (Малороссии) в составе Донбасса и регионов Украины не приняты». «Главное, дискуссия будет продолжена», — сказал глава ДНР.

Захарченко заявил, что на Донбассе не создавали нового государства, а лишь предложили дискуссию. По его словам, власти ДНР получили огромное количество откликов со всей Украины. Причем отклики эти неоднозначные. Как отметил Захарченко, «разнятся мнения относительно расположения столицы, государственной символики, а также состава, формата и места проведения легитимного учредительного собрания с представителями областей Украины».

Идея главы ДНР вызвала противоречивые отклики. Так, в самопровозглашенной ЛНР сразу заявили , что не имеют никакого отношения к Малороссии, в Верховной раде предложили обсудить новое государство с психиатрами, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал выступление Захарченко его личной инициативой.

«Полезным» «хайп по поводу воображаемого государства Малороссия» назвал помощник президента России Владислав Сурков. Он объяснил слова Захарченко тем, что Донбасс «воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность».