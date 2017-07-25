Казначей Ватикана отвергает обвинения в педофилии

Кардинал Пелл опроверг обвинения в свой адрес на суде в Мельбурне. Пелл, являющийся третьим человеком в иерархической структуре Ватикана, подозревается в Австралии в сексуальных домогательствах.



Кардинал Джордж Пелл. Фото: Reuters

Кардинал Джордж Пелл, подозреваемый в сексуальных домогательствах и растлении несовершеннолетних, в среду, 26 июля, опроверг обвинения в свой адрес в суде Мельбурна. На сегодняшний день 76-летний кардинал Пелл является самым высокопоставленным лицом католической церкви, против которого было заведено судебное разбирательство.

Адвокат кардинала Роберт Рихтер (Robert Richter) выступил с заявлением о том, что Пелл считает себя невиновным по всем пунктам предъявленных обвинений. Сам Пелл от комментариев воздержался.

Детали судебного процесса до сих пор не опубликованы, полиция сообщает о наличии «множества истцов» — возможных жертв кардинала. В их числе австралийские СМИ называют двух мужчин, очевидно подвергшихся сексуальному насилию со стороны кардинала Пелла в 1970-е годы. Кроме того, по словам еще троих мужчин, в 1980-е кардинал предстал в оголенном виде перед несовершеннолетними юношами в раздевалке.

Кардинал Пелл является не только ближайшим сподвижником папы Франциска, но и, по сути, третьим человеком в Ватикане: Пелл, являющийся казначеем Ватикана, занимает должность префекта Секретариата по делам экономики. На этот пост бывший архиепископ Сиднея был назначен в 2014 году. В июне этого года папа Франциск освободил кардинала от обязанностей префекта, чтобы тот мог предстать перед судом.

На заседании в Риме кардинал Джордж Пелл назвал себя жертвой «безжалостной дискредитации». «Я невиновен. Эти обвинения фальшивы. Весь этот спектакль вокруг сексуального насилия отвратителен», — заявил он.

Следующее заседание суда по делу кардинала Пелла состоится в октябре 2017 года.