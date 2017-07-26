Суд ЕС оставил ХАМАС в списке террористических организаций

Суд ЕС отменил решение Европейского суда общей юрисдикции, исключившего ХАМАС из списка террористических организаций в декабре 2014 года, и отправил дело на повторное рассмотрение.



Бойцы ХАМАС в Газе. Фото: Reuters

Таким образом, активы движения в Европе остаются заблокированными, членам ХАМАС также запрещены поездки в страны ЕС. Кроме ЕС, ХАМАС признают террористической организацией Израиль, Канада, США и Япония. Австралия и Великобритания причисляют к подобным организациям только военное крыло ХАМАС. В Иордании движение полностью запрещено.

Список террористических организаций был создан в ЕС после терактов 11 сентября 2001 года. Последний раз, напоминает агентство Reuters, он был обновлен в январе 2017 года и на сегодняшний день включает в себя 13 физических лиц и 22 организации.