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Тиллерсон прокомментировал слухи о возможности своей отставки
27.07.2017 00:40 — Новости Мира | Tut.by
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не собирается досрочно покидать свой пост. Об этом он заявил в среду журналистам перед встречей с министром иностранных дел Катара.
«Я никуда не ухожу», — сказал он, добавив, что будет выполнять свои обязанности до тех пор, пока ему «позволяет президент».
В минувший понедельник
По сведениям телекомпании, у шефа американской дипломатии существуют серьезные разногласия с Белым домом, включая вопросы выстраивания отношений с Ираном и кадровую политику своего ведомства. Знакомые Тиллерсона утверждают, что, несмотря на разочарование работой, он решил не подавать в отставку до конца текущего года.
Слухи о сложных отношениях Тиллерсона с Белым домом появлялись в СМИ и прежде. В частности, газета
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Госсекретарь подчеркнул, что будет выполнять свои обязанности до тех пор, пока ему "позволяет президент".
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