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Тиллерсон прокомментировал слухи о возможности своей отставки

27.07.2017 00:40 — Новости Мира | Tut.by  
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не собирается досрочно покидать свой пост. Об этом он заявил в среду журналистам перед встречей с министром иностранных дел Катара.


Фото: Reuters

«Я никуда не ухожу», — сказал он, добавив, что будет выполнять свои обязанности до тех пор, пока ему «позволяет президент».

В минувший понедельник CNN сообщила со ссылкой на источники в окружении Тиллерсона, что он разочарован работой в качестве руководителя американского внешнеполитического ведомства и может оставить нынешнюю должность до конца года или раньше.

По сведениям телекомпании, у шефа американской дипломатии существуют серьезные разногласия с Белым домом, включая вопросы выстраивания отношений с Ираном и кадровую политику своего ведомства. Знакомые Тиллерсона утверждают, что, несмотря на разочарование работой, он решил не подавать в отставку до конца текущего года.

Слухи о сложных отношениях Тиллерсона с Белым домом появлялись в СМИ и прежде. В частности, газета Politico в прошлом месяце сообщила со ссылкой на источники в администрации, что Тиллерсон однажды и вовсе устроил в Белом доме скандал из-за постоянных проблем с назначением его заместителей. Как утверждает издание, Трамп обещал ему полную свободу в кадровых вопросах, однако в итоге большинство кандидатур Белый дом блокировал.

 
 
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Госсекретарь подчеркнул, что будет выполнять свои обязанности до тех пор, пока ему "позволяет президент".

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