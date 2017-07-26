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Парламент Израиля единогласно принял закон о праздновании Дня Победы 9 мая

27.07.2017 07:31 — Новости Мира | Tut.by  
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Парламент Израиля утвердил празднования Дня Победы 9 мая, присвоив ему статус государственного. Об этом сообщила пресс-служба партии «Наш дом Израиль», депутат которой был авторов соответствующей инициативы.

Автором Закона о 9 мая стал депутат Одед Форер. Согласно инициативе, День Победы будет отмечаться 9 мая на государственном уровне. Также он будет внесен в реестр государственных праздников. Закон поддержали единогласно: все 53 парламентария проголосовали за, отметили в партии.

«Сегодня очень важный для меня день. Теперь мы можем быть уверены: память о победе над нацизмом, о подвиге евреев, сражавшихся на фронтах Второй мировой войны, не будет утеряна никогда. Для ветеранов, в том числе и живущих в Израиле, эта дата — 9 мая, имеет символическое значение», — заявил Форер. Он добавил, что «наш моральный долг» отдать ветеранам честь «за спасение человечества от нацизма и увековечить память о великой победе», которая «для евреев и Израиля» имеет «особое значение».

В партии «Наш дом Израиль» отметили, что закон был принят «в беспрецедентно короткие сроки» — за 4 месяца. Там добавили, что это произошло «несмотря на искусственно создаваемые препятствия на пути продвижения этого законопроекта со стороны представителей некоторых партий».

Одед Форер подал законопроект, предлагающий сделать День Победы государственным праздником в конце марта. Он отмечал, что получение 9 мая статуса официального праздника имеет символическое значение для ветеранов Второй мировой войны, в том числе и живущих в Израиле.

 
 
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Парламент Израиля утвердил празднования Дня Победы 9 мая, присвоив ему статус государственного.

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