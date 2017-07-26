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Российские пранкеры разыграли министра энергетики США

27.07.2017 08:47 — Новости Мира | Tut.by  
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Министр энергетики США Рик Перри 22 минуты разговаривал по телефону с человеком, которого он считал премьер-министром Украины.


Рик Перри. Фото: Reuters

На самом деле, как подтвердил представитель министерства, он общался с российскими пранкерами.

Рику Перри они позвонили, представившись главой украинского правительства Владимиром Гройсманом.

В ходе беседы обсуждались поставки в Украину американского угля, деятельность российских хакеров и трубопровод через Балтику.

Пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) также заговорили о предстоящем визите Перри в Киев, намеченном на август.

Министр выразил уверенность, что сотрудничество США и Украины в сфере энергетики будет развиваться, особенно по нефти и газу.

«Надо сконцентрироваться на реформах, чтобы привлечь в Украину нефте- и газодобывающие предприятия», — добавил он.

«Я надеюсь, что отход от Парижского соглашения не скажется негативным образом на наших отношениях с Украиной», — сказал Рик Перри в ходе обмена мнениями.

После этого пранкеры выдвинули идею использования смеси навоза и самогона в качестве биотоплива.

Они сообщили министру энергетики, что президент Украины Петр Порошенко лично разработал новый вид биотоплива, который уже якобы представлен американскому сенатору Джону Маккейну.

«Я жду возможности встретиться с президентом, чтобы подробнее узнать об этом», — отреагировал Перри.

Лексус и Вован уже разыгрывали известных людей, в том числе британского певца Элтона Джона и сенатора Джона Маккейна.

«Эти индивидуумы известны своими розыгрышами знаменитостей и высокопоставленных официальных лиц, особенно тех, кто придерживается позиции, расходящейся с линией российских властей», — заявила газете Washington Post официальный представитель министерства энергетики США Шайлин Хайнс.

20 июня Рик Перри принимал в Вашингтоне украинскую делегацию во главе с президентом Порошенко.

12 июля администрация министерства получила запрос на телефонный разговор в продолжение визита, и спустя неделю состоялся этот розыгрыш, сообщает американская пресса.

Бывший губернатор Техаса Рик Перри участвовал в американской президентской гонке 2012 года, но выбыл из нее, после того как во время дебатов забыл названия правительственных министерств и ведомств, которые он грозился распустить, если его изберут президентом.

«Упс», — пробормотал тогда Перри, не сумев воспроизвести название министерства, которое позже ему было суждено возглавить.

 
 
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Рику Перри они позвонили, представившись главой украинского правительства Владимиром Гройсманом.

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