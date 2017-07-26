Саакашвили лишили украинского гражданства

Экс-президент Грузии экс-мэр Одесской области Михаил Саакашвили лишен украинского гражданства.

Как пишут украинские СМИ , ссылаясь на источники в Государственной миграционной службе Украины, решение властей связано с указанием ложных данных в анкете для получения паспорта.

Когда в 2015 году Саакашвили писал заявление на получение гражданства, он указал в анкете, что не находится под следствием в Украине и за ее пределами, тогда как в Грузии он был арестован заочно.

Ситуацией заинтересовались власти после обращения нардепа Андрея Лозового в прокуратуру, которая отослала документ в миграционную службу. В результате было принято решение о лишении Саакашвили украинского гражданства.

Решение отправлено в комиссию по гражданстве при президенте Украины, после подписи которого оно вступит в силу.

Напомним, что Саакашвили получил украинское гражданство в конце мая 2015 года согласно указу президента Петра Порошенко, который назначил его губернатором Одесской области Украины.

В декабре этого же года Саакашвили был лишен грузинского гражданства.