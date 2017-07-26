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Саакашвили лишили украинского гражданства, но он намерен бороться
27.07.2017 10:54 — Новости Мира | БДГ
Экс-президент Грузии экс-мэр Одесской области Михаил Саакашвили лишен украинского гражданства.
Как пишут украинские
Когда в 2015 году Саакашвили писал заявление на получение гражданства, он указал в анкете, что не находится под следствием в Украине и за ее пределами, тогда как в Грузии он был арестован заочно.
Ситуацией заинтересовались власти после обращения нардепа Андрея Лозового в прокуратуру, которая отослала документ в миграционную службу. В результате было
Решение отправлено в комиссию по гражданстве при президенте Украины, после подписи которого оно вступит в силу.
Напомним, что Саакашвили получил украинское гражданство в конце мая 2015 года согласно указу президента Петра Порошенко, который назначил его губернатором Одесской области Украины.
В декабре этого же года Саакашвили был лишен грузинского гражданства.
Напомним, в ноябре 2016 года Саакашвили
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Экс-президент Грузии экс-мэр Одесской области Михаил Саакашвили лишен украинского гражданства.
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