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Путин назначил нового постпреда России в ООН

27.07.2017 13:57 — Новости Мира | Tut.by  
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Василий Небензи. Фото: minpromtorg.gov.ru

Президент России Владимир Путин назначил постоянным представителем России в ООН Василия Небензи, который работал заместителем министра иностранных дел, сообщает пресс-служба Кремля. Место постпреда оставалось вакантным после скоропостижной смерти Виталия Чуркина в феврале этого года.

«Президент подписал Указ «О Постоянном представителе Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, и представителе Российской Федерации в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций», — сказано в сообщении.

Василий Небензя родился в 1962 году. Он окончил МГИМО, владеет английским и испанским языками. До сегодняшнего дня занимал пост замглавы МИД, работал старшим советником в постпредстве России при ООН в Нью-Йорке, а также заместителем постоянного представителя России при ООН в Женеве.

Напомним, ранее занимавший пост постпреда России в ООН Виталий Чуркин скоропостижно умер в Нью-Йорке 20 февраля 2017 года, за день до 65-летия. Дипломату стало плохо в здании российского диппредставительства на Манхэттене. Причиной смерти называли проблемы с сердцем.

 
 
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Президент России Владимир Путин назначил постоянным представителем России в ООН Василия Небензи, который работал заместителем министра иностранных дел, сообщает...

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