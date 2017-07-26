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Путин назначил нового постпреда России в ООН
27.07.2017 13:57 — Новости Мира | Tut.by
Президент России Владимир Путин назначил постоянным представителем России в ООН Василия Небензи, который работал заместителем министра иностранных дел,
«Президент подписал Указ «О Постоянном представителе Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, и представителе Российской Федерации в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций», — сказано в сообщении.
Василий Небензя родился в 1962 году. Он окончил МГИМО, владеет английским и испанским языками. До сегодняшнего дня занимал пост замглавы МИД, работал старшим советником в постпредстве России при ООН в Нью-Йорке, а также заместителем постоянного представителя России при ООН в Женеве.
Напомним, ранее занимавший пост постпреда России в ООН Виталий Чуркин скоропостижно
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Президент России Владимир Путин назначил постоянным представителем России в ООН Василия Небензи, который работал заместителем министра иностранных дел, сообщает...
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