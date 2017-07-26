Путин назначил нового постпреда России в ООН



Василий Небензи. Фото: minpromtorg.gov.ru

Президент России Владимир Путин назначил постоянным представителем России в ООН Василия Небензи, который работал заместителем министра иностранных дел, сообщает пресс-служба Кремля. Место постпреда оставалось вакантным после скоропостижной смерти Виталия Чуркина в феврале этого года.

«Президент подписал Указ «О Постоянном представителе Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, и представителе Российской Федерации в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций», — сказано в сообщении.

Василий Небензя родился в 1962 году. Он окончил МГИМО, владеет английским и испанским языками. До сегодняшнего дня занимал пост замглавы МИД, работал старшим советником в постпредстве России при ООН в Нью-Йорке, а также заместителем постоянного представителя России при ООН в Женеве.

Напомним, ранее занимавший пост постпреда России в ООН Виталий Чуркин скоропостижно умер в Нью-Йорке 20 февраля 2017 года, за день до 65-летия. Дипломату стало плохо в здании российского диппредставительства на Манхэттене. Причиной смерти называли проблемы с сердцем.