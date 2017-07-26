Савченко заявила о намерении баллотироваться в президенты Украины

Народный депутат Надежда Савченко заявила о намерении баллотироваться на пост президента Украины. Об этом она рассказала в интервью изданию «Главком».



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«Для участия в президентской кампании, на самом деле, нужно немного: 2,5 млн грн, чтобы зарегистрироваться. Открывается фонд и честно говорится: я собираю деньги на президентство. Принимать участие я буду, а как дальше — будет видно", — сказала Савченко в ответ на вопрос о том, намерена ли она баллотировать в президенты Украины.

Ранее 19 июля Савченко зарегистрировала в Министерстве юстиции Украины свою партию — «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко». Тогда она подчеркнула, что партия не является специально созданной «под нее» политической силой, а «ставит целью изменить политическую систему Украины конституционным путем».

Информация о том, что Савченко намерена создать собственную партию, появились еще в апреле — об этом сообщало издание «Страна.ua» со ссылкой на свои источники. В мае в интервью польскому изданию Krytyka Polityczna Савченко заявила, что ее партия примет участие в парламентских выборах в Украине.

В своем интервью изданию «Главком» Савченко подтвердила, что намерена провести в Раду свою партию на ближайших выборах. «Скажем так, я бы повела на них свою партию. Я придерживаюсь такой ​​концепции: люди, которые были во власти, больше не должны там быть», — сказала Савченко. По ее словам, люди, которые «были депутатами хоть в одном созыве, больше не должны быть депутатами никогда».

Президентские и парламентские выборы состоятся в Украине в 2019 году.

Надежда Савченко не наберет серьезное количество голосов на выборах президента Украины, заявил РБК украинский политолог Александр Палий. «Она будет участвовать. Но шанса набрать серьезный процент (голосов на выборах — РБК.) у нее нет. Она потеряла доверие, которое было у нее раньше. О ней мнение такое, что она практически предала страну», — сообщил Палий.

По его словам, политической или финансовой поддержки в Украине Савченко также не получит. «Зачем поддерживать кандидата, у которого нет ни парламентской, ни президентской перспективы», — заключил эксперт.

О своей готовности стать президентом Украины Савченко уже заявляла в феврале 2017 года во время ток-шоу «Люди. Hard Talk. LIVE» на телеканале «112 Украина». Тогда она сказала, что желания быть президентом у нее нет, однако отметила , что может им стать, «если нужно».

«Это тяжело, это большая ответственность», — сказала тогда она и добавила, что в будущем видит себя «счастливым украинцем».

Действующего президента Украины Петра Порошенко она называла «врагом народа». В интервью изданию «Новое время» она сообщила, что «мой враг тот», кто «враг моему народу», кто «делает хуже жить каждому человеку». Савченко тогда добавила, что намерена «бороться с врагом» любыми законными способами, в том числе политическими.

Осужденная по обвинению в убийстве журналистов ВГТК и помилованная президентом России украинская летчица Надежда Савченко вернулась в Украину в мае 2016 года, где занялась своей политической карьерой. После возвращения на родину ее рейтинг достигал около 40%, но вскоре стал постепенно снижаться.

После того как в январе 2017 года она заявила, что Украина должна «сдать» Крым ради возвращения Донбасса в состав Украины, ряд украинских политиков обвинили Савченко в государственной измене и совершении действий, направленных на подрыв территориальной целостности Украины.

После ее визита на Донбасс в феврале этого года Служба безопасности Украины провела допрос Савченко в рамках уголовного дела по статье «Терроризм».