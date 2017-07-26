ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белый дом: Трамп может заблокировать новые санкции против России ради более жестких

27.07.2017 16:31 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент США Дональд Трамп может наложить вето на законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Такой вариант будет нацелен на ужесточение санкционного давления на Москву, допустил в четверг в эфире телекомпании CNN новый директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи.


Директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи. Фото: Reuters

«Трамп может решить наложить вето на санкции, а может и подписать проект закона о санкциях точно в том виде, который есть. Он может наложить вето на санкции и обсудить даже еще более жесткую сделку против россиян», — сказал Скарамуччи.

Он пояснил, что, по его мнению, Трамп относится к категории людей, которые в ответ на удар «всегда дают сдачи». Как заметил Скарамуччи, в отличие от истеблишмента в Вашингтоне и демократов, «простым людям [например] в штате Огайо такое поведение нравится и импонирует». «Истеблишменту не нравится, что он [президент США] делает, а он [Трамп] собирается срывать его планы и намерения», — предупредил Скарамуччи, заявив, что «пользуется поддержкой президента США на все сто».

Законопроект, предусматривающий ужесточение санкций в отношении России, Ирана и КНДР, во вторник был одобрен Палатой представителей. Теперь его должен рассмотреть Сенат. Как ожидается, верхняя палата Конгресса США этот документ одобрит. Затем его должен подписать Трамп. При этом законопроект, прежде всего, запрещает президенту США менять санкционную политику в отношении России без согласия Конгресса. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый директор по коммуникациям Белого дома не исключает, что президент США одобрит законопроект в том виде, в котором он есть сейчас.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Девушку в Пакистане изнасиловали из мести по приказу совета села
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика