Белый дом: Трамп может заблокировать новые санкции против России ради более жестких

Президент США Дональд Трамп может наложить вето на законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Такой вариант будет нацелен на ужесточение санкционного давления на Москву, допустил в четверг в эфире телекомпании CNN новый директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи.



Директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи. Фото: Reuters

«Трамп может решить наложить вето на санкции, а может и подписать проект закона о санкциях точно в том виде, который есть. Он может наложить вето на санкции и обсудить даже еще более жесткую сделку против россиян», — сказал Скарамуччи.

Он пояснил, что, по его мнению, Трамп относится к категории людей, которые в ответ на удар «всегда дают сдачи». Как заметил Скарамуччи, в отличие от истеблишмента в Вашингтоне и демократов, «простым людям [например] в штате Огайо такое поведение нравится и импонирует». «Истеблишменту не нравится, что он [президент США] делает, а он [Трамп] собирается срывать его планы и намерения», — предупредил Скарамуччи, заявив, что «пользуется поддержкой президента США на все сто».

Законопроект, предусматривающий ужесточение санкций в отношении России, Ирана и КНДР, во вторник был одобрен Палатой представителей. Теперь его должен рассмотреть Сенат. Как ожидается, верхняя палата Конгресса США этот документ одобрит. Затем его должен подписать Трамп. При этом законопроект, прежде всего, запрещает президенту США менять санкционную политику в отношении России без согласия Конгресса.