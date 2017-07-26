|
Белый дом: Трамп может заблокировать новые санкции против России ради более жестких
27.07.2017 16:31 — Новости Мира | Tut.by
Президент США Дональд Трамп может наложить вето на законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Такой вариант будет нацелен на ужесточение санкционного давления на Москву, допустил в четверг в эфире телекомпании
«Трамп может решить наложить вето на санкции, а может и подписать проект закона о санкциях точно в том виде, который есть. Он может наложить вето на санкции и обсудить даже еще более жесткую сделку против россиян», — сказал Скарамуччи.
Он пояснил, что, по его мнению, Трамп относится к категории людей, которые в ответ на удар «всегда дают сдачи». Как заметил Скарамуччи, в отличие от истеблишмента в Вашингтоне и демократов, «простым людям [например] в штате Огайо такое поведение нравится и импонирует». «Истеблишменту не нравится, что он [президент США] делает, а он [Трамп] собирается срывать его планы и намерения», — предупредил Скарамуччи, заявив, что «пользуется поддержкой президента США на все сто».
Законопроект, предусматривающий ужесточение санкций в отношении России, Ирана и КНДР, во вторник был
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый директор по коммуникациям Белого дома не исключает, что президент США одобрит законопроект в том виде, в котором он есть сейчас.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии