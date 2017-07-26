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В Киеве произошла потасовка сторонников Саакашвили с полицией
27.07.2017 18:04 — Новости Мира | Tut.by
В Киеве во время протестной акции около здания администрации президента Украины произошла потасовка сторонников бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили с полицией, сообщает телеканал «
В акции в поддержку Михаила Саакашвили приняли участие около 200 человек. Член партии «Рух новых сил» Ольга Галабала пояснила, что участники акции собрались для того, чтобы выразить возмущение из-за лишения Саакашвили украинского гражданства. «Мы сегодня собираемся не для того, чтобы митинговать, а чтобы обменяться своими мыслями и спланировать дальнейшие действия», — подчеркнула она.
Собравшиеся также потребовали, чтобы в Администрации президента Украины показали документы, на основании которых Саакашвили лишили гражданства. «Мы ходим увидеть сам указ, все задокументированные причины с тем, чтобы обращаться в суд», — мотивируют сторонники Саакашивили. Они также заявили, что акция протеста — стихийная, но «будет бессрочной».
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В акции в поддержку Михаила Саакашвили приняли участие около 200 человек.
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