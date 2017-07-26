В Киеве произошла потасовка сторонников Саакашвили с полицией

В Киеве во время протестной акции около здания администрации президента Украины произошла потасовка сторонников бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили с полицией, сообщает телеканал « 112 Украина ».



Фото: РБК-Украина

В акции в поддержку Михаила Саакашвили приняли участие около 200 человек. Член партии «Рух новых сил» Ольга Галабала пояснила, что участники акции собрались для того, чтобы выразить возмущение из-за лишения Саакашвили украинского гражданства. ​«Мы сегодня собираемся не для того, чтобы митинговать, а чтобы обменяться своими мыслями и спланировать дальнейшие действия», — подчеркнула она.

Собравшиеся также потребовали, чтобы в Администрации президента Украины показали документы, на основании которых Саакашвили лишили гражданства. «Мы ходим увидеть сам указ, все задокументированные причины с тем, чтобы обращаться в суд», — мотивируют сторонники Саакашивили. Они также заявили, что акция протеста — стихийная, но «будет бессрочной».



Фото: РБК-Украина

26 июля в миграционной службе Украины заявили, что Саакашвили утратил гражданство из-за ложных данных в своей анкете. В документах, которые заполнял бывший губернатор Одесской области, было указано, что он не находится под следствием в Украине или за ее пределами, отметили в ведомстве.

Украинское гражданство Михаил Саакашвили получил в мае 2015 года по распоряжению президента страны Петра Порошенко. В тот же день Саакашвили назначили главой Одесской облгосадминистрации. Однако в конце 2016 года он покинул пост , обвинив все руководство страны в коррупции и личном обогащении.

На родине, в Грузии, Михаила Саакашвили обвиняют в превышении служебных полномочий в связи с разгоном митинга в Тбилиси 7 ноября 2007 года и случившимся тогда же вторжением силовиков в телекомпанию «Имеди», а также в организации умышленного нанесения тяжелого вреда здоровью в деле об избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Кроме того, главная прокуратура Грузии заподозрила экс-президента в трате бюджетных средств на косметические процедуры, при том, что сам он одним из своих ключевых достижений считает успешную борьбу с коррупцией.

Саакашвили отвергает все обвинения в его адрес, называя их политически мотивированными. Грузия неоднократно обращалась к Украине с требованием о выдаче Михаила Саакашвили.