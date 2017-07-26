На Храмовой горе произошли новые столкновения, а Кадыров вызвался лично охранять Аль-Аксу

Несмотря на заверения исламских духовных лидеров о том, что конфликт исчерпан, в районе Храмовой горы произошли столкновения, в которых пострадали десятки людей. Кадыров выразил желание лично охранять Аль-Аксу.



Столкновения у Храмовой горы в Иерусалиме 27 июля 2017 года. Фото: Reuters

Храмовая гора вновь стала местом ожесточенных столкновений между палестинцами и израильскими полицейскими. Как сообщила в четверг, 27 июля, палестинская организация Красного полумесяца, ранения получили более 50 человек.

Ранее в тот же день духовные лидеры палестинцев назвали исчерпанным конфликт вокруг Хромовой горы. «Ситуация вернулась в норму. Мы будем молиться в Аль-Аксе», — заявил, в частности, муфтий Иерусалима Мухаммед Хусейн в интервью израильской радиостанции «Кан». По свидетельству корреспондента AFP, на полуденную молитву к мечети, считающейся третьей по значимости святыней ислама, пришли тысячи мусульман.

Урегулирование конфликта стало возможным после того, как ранним утром полиция Израиля демонтировала мачты и всю необходимую инфраструктуру для установки камер наблюдения на подступах к Храмовой горе. Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас назвал это решение «победой палестинцев».

Конфликт вокруг Храмовой горы разгорелся после того, как 14 июля трое вооруженных полуавтоматическим оружием палестинцев атаковали полицейский патруль. Двое израильтян скончались в больнице от полученных ранений. Нападавшие были застрелены. В качестве ответной меры Израиль до 17 июля закрыл вход на Храмовую гору для всех без исключения. За это время на входе были установлены металлодетекторы . Палестинцы восприняли такие действия, как попытку Израиля расширить контроль над святыней . Это привело к кровопролитным столкновениям, жертвами которых стали как минимум 6 человек.

Простым охранником

Тем временем глава Чечни Рамзан Кадыров в своем официальном канале в мессенджере Telegram объявил о готовности сложить с себя все полномочия «и служить в тех структурах, которые обеспечивают безопасность этого святого для мусульман места». «Быть добровольцем и всю жизнь охранять мечеть Аль-Акса», — написал он.

А в своем Instagram Кадыров и вовсе призвал вернуть контроль над Храмовой горой Иордании. По его словам, подобное международное соглашение, «полностью исключающее любую юрисдикцию израильских властей над исламской святыней», необходимо, чтобы впредь избежать кровопролития.