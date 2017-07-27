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Иран успешно провел запуск космической ракеты-носителя, Госдеп США негодует
27.07.2017 23:06 — Новости Мира | Tut.by
Иран провел успешное испытание запуска ракеты, которая может вывести спутник на орбиту, сообщает канал
«Космический центр Имама Хомейни был официально открыт успешным испытанием космического аппарата Simorgh (в переводе — мифическая птица Феникс). Simorgh может разместить спутник весом до 250 кг на орбите 500 км», — говорится в сообщении государственного телевидения.
Отмечается, что техническое оснащение нового космодрома соответствует современным стандартам и в окончательной фазе способен выводить спутники на низкую опорную орбиту.
Госдепартамент США назвал нарушением резолюции СБ ООН пуск ракеты со спутником в Иране, заявила официальный представитель ведомства Хизер Науэрт.
«Мы расцениваем это как нарушение резолюции СБ ООН», — сказала она. По ее словам, в ведомстве расценили произошедшее как продолжение разработок баллистических ракет, передает
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"Космический центр Имама Хомейни был официально открыт успешным испытанием космического аппарата Simorgh, который может разместить спутник весом до 250 кг на орбите 500...
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