Иран успешно провел запуск космической ракеты-носителя, Госдеп США негодует

Иран провел успешное испытание запуска ракеты, которая может вывести спутник на орбиту, сообщает канал IRINN .

«Космический центр Имама Хомейни был официально открыт успешным испытанием космического аппарата Simorgh (в переводе — мифическая птица Феникс). Simorgh может разместить спутник весом до 250 кг на орбите 500 км», — говорится в сообщении государственного телевидения.

Отмечается, что техническое оснащение нового космодрома соответствует современным стандартам и в окончательной фазе способен выводить спутники на низкую опорную орбиту.

Госдепартамент США назвал нарушением резолюции СБ ООН пуск ракеты со спутником в Иране, заявила официальный представитель ведомства Хизер Науэрт.

«Мы расцениваем это как нарушение резолюции СБ ООН», — сказала она. По ее словам, в ведомстве расценили произошедшее как продолжение разработок баллистических ракет, передает Reuters .