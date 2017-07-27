Сенат США принял законопроект об ужесточении санкций в отношении России

Сенат Конгресса США одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР.





Теперь данный документ, получивший название «Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций», ляжет на рабочий стол президента США Дональда Трампа. Белый дом в последние дни сигнализировал о том, что Трамп поддерживает ужесточение ограничительных мер против упомянутых трех государств, однако примет решение после того, как ознакомится с окончательным вариантом законопроекта.

Напомним, текст нового законопроекта о дополнительных санкциях против России опубликовали на сайте Конгресса США в субботу, 22 июля. Меры должны коснуться нефтегазового и банковского секторов российской экономики. Законопроект, в частности, предусматривает противодействие проекту «Северный поток-2».

Между тем ряд крупнейших американских финансовых и промышленных конгломератов, в числе которых BP, Exxon, MasterCard, Visa, Citigroup, Ford, Dow Chemical, Procter & Gamble, General Electric и Caterpillar, подвергли критике проект новых ограничений. Недовольство выразили и европейские страны, которые считают, что документ навредит их производителям.