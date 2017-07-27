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Сенат США принял законопроект об ужесточении санкций в отношении России
28.07.2017 01:32 — Новости Мира | Tut.by
Сенат Конгресса США одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР.
Теперь данный документ, получивший название «Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций», ляжет на рабочий стол президента США Дональда Трампа. Белый дом в последние дни сигнализировал о том, что Трамп
Напомним, текст нового законопроекта о дополнительных санкциях против России опубликовали на сайте Конгресса США в субботу, 22 июля. Меры
Между тем ряд крупнейших американских финансовых и промышленных конгломератов, в числе которых BP, Exxon, MasterCard, Visa, Citigroup, Ford, Dow Chemical, Procter & Gamble, General Electric и Caterpillar, подвергли критике проект новых ограничений. Недовольство выразили и европейские страны, которые считают, что документ навредит их производителям.
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Теперь документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", ляжет на рабочий стол президента США Дональда Трампа.
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