27 июля замминистра иностранных дел Василий Небензя был назначен новым представителем России при ООН. Дипломат известен громкими высказываниями о зарубежных политиках, правах человека в России и др. Подробнее — в обзоре РБК .



Василий Небензя. Скриншот с видео телеканала "Россия"

Про западных политиков

«Где фигуры масштаба де Голля, Кеннеди, того же Рейгана, Коля или хотя бы Киссинджера? Странами правят не политические лидеры, а какие-то бесцветные менеджеры, нанятые на работу на четырех-пятилетний срок. Неслучайно наш президент в лидерах общемировых рейтингов. Где в западном мире ему ровня? Не вижу ни одного».

О правах человека в России

«Неприемлем менторский тон, который позволяют себе некоторые политики и общественные деятели на Западе, которые пытаются учить демократии нас и другие страны. Часто они просто не утруждают себя желанием понять, что, несмотря на то что базовые права человека универсальны, в мире существует многообразие традиций, условий, ценностей и ситуаций, что нельзя всех грести под одну гребенку. Конечно, у нас в России есть проблемы с соблюдением прав человека, мы от этого не отмахиваемся и не закрываем на них глаза. Мы можем по-доброму позавидовать ЕС в достижениях в этой области. Да и нам есть чем заняться для улучшения нашей собственной ситуации с соблюдением прав и свобод».

Про отношения с ЕС

«У меня лично надежды связаны с тем, что туман рассеется, осядет, и тогда очень многое из того, за что Россию пытаются „пригвоздить к позорному столбу“, будет выглядеть совсем иначе. У меня надежды на прагматичных людей, здравомыслящих людей, которых на Западе на самом деле очень много».

Про зарубежных инвесторов

«Давать советы — дело неблагодарное, но если бы меня просили дать совет бизнесу в нынешних условиях, то он был бы такой: не ведитесь на заклинания политиков, не слушайтесь тех, кто советует вам уйти из России, оставайтесь. Это не просто в ваших коммерческих интересах, это в интересах развития отношений между нашими странами и поддержания стабильности».

Про отношения с Украиной

«Не так давно кто-то из властей Украины, из властных структур, сказал, что Украине нужны новые партнерские, не патерналистские отношения с Россией. Я тоже категорически против патерналистских отношений с Украиной. Я хочу сказать, что такого никогда не было на самом деле, у нас всегда были партнерские отношения».

О давлении на Россию

«Непроверенная, зачастую намеренно искаженная информация используется как обоснование для наращивания давления на Россию в целях принуждения к смене нашего внешне-, да и внутриполитического курса. Открыто декларируется стремление нанести существенный ущерб российской экономике».

​Василию Небензе 55 лет. В 1983 году он окончил МГИМО и тогда же поступил на дипломатическую службу в структуры МИД. В разные годы он работал в посольстве СССР в Таиланде, в департаменте по гуманитарному сотрудничеству и правам человека, а также ​в представительстве РФ при ООН в Нью-Йорке и Женеве. В июне 2013 года Небензя был назначен замминистра иностранных дел России — на этом посту он курировал вопросы экономического сотрудничества, а также в составе российской делегации готовил резолюцию о недопустимости героизации нацизма, принятой Генассамблеей ООН. На новом посту Небензя сменит Виталия Чуркина, представлявшего Россию в ООН ​более десяти лет. 20 февраля 2017 года Чуркин умер от сердечного приступа на своем рабочем месте в Нью-Йорке.