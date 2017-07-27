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"Где на Западе ровня Путину?": чем известен новый постпред России в ООН
28.07.2017 00:08 — Новости Мира | Tut.by
27 июля замминистра иностранных дел Василий Небензя
Про западных политиков
«Где фигуры масштаба де Голля, Кеннеди, того же Рейгана, Коля или хотя бы Киссинджера? Странами правят не политические лидеры, а какие-то бесцветные менеджеры, нанятые на работу на четырех-пятилетний срок. Неслучайно наш президент в лидерах общемировых рейтингов. Где в западном мире ему ровня? Не вижу ни одного».
О правах человека в России
«Неприемлем менторский тон, который позволяют себе некоторые политики и общественные деятели на Западе, которые пытаются учить демократии нас и другие страны. Часто они просто не утруждают себя желанием понять, что, несмотря на то что базовые права человека универсальны, в мире существует многообразие традиций, условий, ценностей и ситуаций, что нельзя всех грести под одну гребенку. Конечно, у нас в России есть проблемы с соблюдением прав человека, мы от этого не отмахиваемся и не закрываем на них глаза. Мы можем по-доброму позавидовать ЕС в достижениях в этой области. Да и нам есть чем заняться для улучшения нашей собственной ситуации с соблюдением прав и свобод».
Про отношения с ЕС
«У меня лично надежды связаны с тем, что туман рассеется, осядет, и тогда очень многое из того, за что Россию пытаются „пригвоздить к позорному столбу“, будет выглядеть совсем иначе. У меня надежды на прагматичных людей, здравомыслящих людей, которых на Западе на самом деле очень много».
Про зарубежных инвесторов
«Давать советы — дело неблагодарное, но если бы меня просили дать совет бизнесу в нынешних условиях, то он был бы такой: не ведитесь на заклинания политиков, не слушайтесь тех, кто советует вам уйти из России, оставайтесь. Это не просто в ваших коммерческих интересах, это в интересах развития отношений между нашими странами и поддержания стабильности».
Про отношения с Украиной
«Не так давно кто-то из властей Украины, из властных структур, сказал, что Украине нужны новые партнерские, не патерналистские отношения с Россией. Я тоже категорически против патерналистских отношений с Украиной. Я хочу сказать, что такого никогда не было на самом деле, у нас всегда были партнерские отношения».
О давлении на Россию
«Непроверенная, зачастую намеренно искаженная информация используется как обоснование для наращивания давления на Россию в целях принуждения к смене нашего внешне-, да и внутриполитического курса. Открыто декларируется стремление нанести существенный ущерб российской экономике».
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