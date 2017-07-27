Госдеп распорядился эвакуировать семьи американских дипломатов из Венесуэлы

Госдеп США выпустил распоряжение, в соответствии с которым члены семей американских дипломатов в столице Венесуэлы должны покинуть Каракас. Причина – предстоящие в выходные парламентские выборы, ставшие поводом для многочисленных акций протеста, сообщает Reuters .



Также американское внешнеполитическое ведомство разрешило добровольную эвакуацию работников дипмиссии, которые работают в Венесуэле по контракту.



Венесуэльская оппозиция считает незаконными выборы в конституционную ассамблею, которые объявил президент страны Николас Мадуро. В течение четырех месяцев противники главы государства устраивают уличные акции протеста, жертвами которых уже стали 108 человек.



При этом власти страны предупреждают о том, что любые попытки сорвать голосование могут завершиться тюремным заключением сроком на 10 лет.



Конституционная ассамблея, которая фактически заменит собой парламент Венесуэлы, должна внести изменения в конституцию Венесуэлы с целью наделения президента более широкими полномочиями. Сам Мадуро указывает, что выборы проводятся ради установления порядка в стране.

С апреля в Венесуэле продолжаются массовые протесты . Оппозиционные демонстранты требуют досрочных выборов и обвиняют действующего президента в экономическом и политическом кризисе в стране.