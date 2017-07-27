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Госдеп распорядился эвакуировать семьи американских дипломатов из Венесуэлы

28.07.2017 06:29 — Новости Мира | Tut.by  
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Госдеп США выпустил распоряжение, в соответствии с которым члены семей американских дипломатов в столице Венесуэлы должны покинуть Каракас. Причина – предстоящие в выходные парламентские выборы, ставшие поводом для многочисленных акций протеста, сообщает Reuters.

Также американское внешнеполитическое ведомство разрешило добровольную эвакуацию работников дипмиссии, которые работают в Венесуэле по контракту.

Венесуэльская оппозиция считает незаконными выборы в конституционную ассамблею, которые объявил президент страны Николас Мадуро. В течение четырех месяцев противники главы государства устраивают уличные акции протеста, жертвами которых уже стали 108 человек.

При этом власти страны предупреждают о том, что любые попытки сорвать голосование могут завершиться тюремным заключением сроком на 10 лет.

Конституционная ассамблея, которая фактически заменит собой парламент Венесуэлы, должна внести изменения в конституцию Венесуэлы с целью наделения президента более широкими полномочиями. Сам Мадуро указывает, что выборы проводятся ради установления порядка в стране.

С апреля в Венесуэле продолжаются массовые протесты. Оппозиционные демонстранты требуют досрочных выборов и обвиняют действующего президента в экономическом и политическом кризисе в стране.

 
 
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Государственный департамент США дал американским дипломатам распоряжение вывезти свои семьи из столицы Венесуэлы Каракаса из-за грядущих выборов в...

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