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Госдеп распорядился эвакуировать семьи американских дипломатов из Венесуэлы
28.07.2017 06:29 — Новости Мира | Tut.by
Госдеп США выпустил распоряжение, в соответствии с которым члены семей американских дипломатов в столице Венесуэлы должны покинуть Каракас. Причина – предстоящие в выходные парламентские выборы, ставшие поводом для многочисленных акций протеста, сообщает
С апреля в Венесуэле продолжаются
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Государственный департамент США дал американским дипломатам распоряжение вывезти свои семьи из столицы Венесуэлы Каракаса из-за грядущих выборов в...
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