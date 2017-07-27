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Министр обороны Японии уйдет в отставку после скандала с документами миротворцев
28.07.2017 07:05 — Новости Мира | Tut.by
Министр обороны Японии Томоми Инада объявила, что уходит в отставку. Об этом сообщает
«Я приняла решение подать в отставку, чтобы взять на себя ответственность за сложившуюся ситуацию», — подчеркнула Инада на пресс-конференции в Токио.
Томоми Инада оказалась в центре скандала вокруг отчетов о деятельности японских миротворцев в Южном Судане. Осенью 2016 года года оппозиция потребовала от Минобороны показать дневниковые записи японских миротворцев во время июльских крупномасштабных столкновений в Южном Судане. Министерство ответило, что документы были уничтожены сухопутными силами самообороны. Затем документы все же были обнаружены, но из-за противоречий предыдущим заявлениям, было дано указание их уничтожить. Инада утверждает, что подобных указаний не давала.
Оппозиция потребовала обнародовать дневники миротворцев, так как считает, что во время столкновений в июле прошлого года существовала прямая угроза жизни японских военнослужащих. Правящая партия это отрицает, но на всякий случай приняла решение о прекращении их деятельности в Южном Судане.
Сразу после объявления Инады об отставке выступил премьер-министр Синдзо Абэ, который сообщил, что принял ее. «Я хотел бы принести извинения перед японским народом за то, что один из членов правительства был вынужден подать в отставку», — подчеркнул Абэ. Он также пообещал, что правительство сделает все необходимое для обеспечения безопасности страны и ее населения.
Как сообщил Абэ, после отставки Инады, ее ведомство по совместительству возглавит глава МИД страны Фумио Кисида. «Глава МИД [Фумио] Кисида по совместительству возглавит оборонное ведомство», — сказал он, пояснив, что это необходимо для обеспечения безопасности страны.
3 августа премьер-министр собирается провести перестановки в правительстве, в том числе чтобы восстановить рейтинг кабинета министров, который резко обвалился за последние несколько месяцев. Наблюдатели предполагали, что тогда Инада и потеряет свой пост, однако это произошло раньше. По данным
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Осенью прошлого года оппозиция потребовала от Минобороны показать дневниковые записи японских миротворцев во время июльских крупномасштабных столкновений в...
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