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В Узбекистане арестовали дочь бывшего президента Гульнару Каримову

28.07.2017 09:47 — Новости Мира | Tut.by  
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В Узбекистане арестована Гульнара Каримова, дочь бывшего президента страны Ислама Каримова. Ей предъявлено обвинение по шести статьям Уголовного кодекса — о мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, нарушении правил торговли или оказания услуг, подделке документов и легализации доходов, полученных преступным путем, сообщает Генеральная прокуратура Узбекистана.


Гульнара Каримова. Фото: Reuters

В управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры Узбекистана отметили, что в 2015 году Каримова была приговорена к пяти годам ограничения свободы. Сейчас продолжается расследование второго уголовного дела, и в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Отмечается, что обвинение дочери экс-президента «предъявлено на основании собранных по делу доказательств, в том числе показаний членов организованной преступной группы, свидетелей, потерпевших, материалов проверок деятельности подконтрольных организованной группе 14 фирм и 16 оффшорных компаний, изъятых письменных и вещественных доказательств, заключений экспертиз».

Общая сумма причиненного интересам государства и граждан ущерба по двум указанным уголовным делам составляет 1 трлн 270 млрд 200 млн сумов, 1 млрд 651,8 млн долл. США, 26,1 млн евро.

Узбекские власти также рассказали, что активы ОГП, куда, по их утверждению, входила Каримова, найдены на территории 12 зарубежных стран — деньги и виллы в Швейцарии, счета в Швеции, дома и счета в Великобритании, во Франции — квартиры и замок «Шато де Грусси», а также виллы и так далее.

Дочь президента Гульнара Каримова в 2010-2011 годах занимала пост чрезвычайного и полномочного посла Узбекистана в Испании, однако позже оказалась в центре коррупционного скандала, связанного с отмыванием денег.

После смерти отца, президента Узбекистана Ислама Каримова, ходили слухи о смерти Гульнары Каримовой, но позже появилась информация, что она жива и содержится под строгим надзором в Ташкенте.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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