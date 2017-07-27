Премьер-министр Пакистана отстранен от власти из-за коррупции

Верховный суд Пакистана в пятницу постановил отстранить от должности премьер-министра страны Наваза Шарифа по результатам расследования подозрений в коррупции в отношении главы правительства и его семьи, сообщает газета Dawn .



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Суд инициировал расследование в связи с публикацией в апреле 2016 года документов одной из юридических фирм в так называемом Панамском досье. Из них следовало, что два сына Наваза Шарифа и его дочь тайно владели по меньшей мере тремя офшорными компаниями, зарегистрированными на британских Виргинских Островах.

Наваз Шариф вступил в должность премьер-министра Пакистана в июне 2013 года.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа посетить вместе с семьей Беларусь. Ранее Шариф уже посещал Минск. В августе 2015 года премьер-министр Пакистана вместе с супругой и сыном побывал в гостях у президента Беларуси Александра Лукашенко в его резиденции «Озерный» в Минском районе. Экскурсию по резиденции для семьи премьер-министра Пакистана проводил младший сын белорусского президента Николай.

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