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Премьер-министр Пакистана отстранен от власти из-за коррупции

28.07.2017 10:49 — Новости Мира | Tut.by  
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Верховный суд Пакистана в пятницу постановил отстранить от должности премьер-министра страны Наваза Шарифа по результатам расследования подозрений в коррупции в отношении главы правительства и его семьи, сообщает газета Dawn.


Фото: Reuters

Суд инициировал расследование в связи с публикацией в апреле 2016 года документов одной из юридических фирм в так называемом Панамском досье. Из них следовало, что два сына Наваза Шарифа и его дочь тайно владели по меньшей мере тремя офшорными компаниями, зарегистрированными на британских Виргинских Островах.

Наваз Шариф вступил в должность премьер-министра Пакистана в июне 2013 года.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа посетить вместе с семьей Беларусь. Ранее Шариф уже посещал Минск. В августе 2015 года премьер-министр Пакистана вместе с супругой и сыном побывал в гостях у президента Беларуси Александра Лукашенко в его резиденции «Озерный» в Минском районе. Экскурсию по резиденции для семьи премьер-министра Пакистана проводил младший сын белорусского президента Николай.

(Будет дополнено.)

 
Теги: Минск
 
 
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Два сына Наваза Шарифа и его дочь тайно владели по меньшей мере тремя офшорными компаниями, зарегистрированными на британских Виргинских Островах.

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