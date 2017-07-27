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Премьер-министр Пакистана отстранен от власти из-за коррупции
28.07.2017 10:49 — Новости Мира | Tut.by
Верховный суд Пакистана в пятницу постановил отстранить от должности премьер-министра страны Наваза Шарифа по результатам расследования подозрений в коррупции в отношении главы правительства и его семьи, сообщает газета
Суд инициировал расследование в связи с публикацией в апреле 2016 года документов одной из юридических фирм в так называемом Панамском досье. Из них следовало, что два сына Наваза Шарифа и его дочь тайно владели по меньшей мере тремя офшорными компаниями, зарегистрированными на британских Виргинских Островах.
Наваз Шариф вступил в должность премьер-министра Пакистана в июне 2013 года.
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко
(Будет дополнено.)
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Два сына Наваза Шарифа и его дочь тайно владели по меньшей мере тремя офшорными компаниями, зарегистрированными на британских Виргинских Островах.
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