ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

По подозрению в подготовке терактов в Петербурге задержаны 7 выходцев из Центральной Азии

28.07.2017 11:18 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

ФСБ России сообщила о задержании семерых уроженцев республик Центральной Азии по подозрению в подготовке терактов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ЦОС ФСБ, передает ТАСС.

«Федеральной службой безопасности РФ 28 июля 2017 года задержана группа лиц в составе семи человек, выходцев из Центрально-Азиатского региона, подозреваемых в подготовке террористических актов в Санкт-Петербурге на железнодорожном транспорте и в местах массового скопления людей», — сообщили в ФСБ.

С задержанными проводятся следственно-оперативные мероприятия. В ФСБ не стали говорить о личностях задержанных в интересах следствия.

Напомним, накануне жители города жаловались на усиленные досмотры в метро, из-за которых скапливались большие очереди. Такие меры были приняты на определенных станциях, сообщало издание «Фонтанка».


Усиленный досмотр в петербургском метро 25 июля. Фото взято с сайта: fontanka.ru

Сотрудники подземки объясняли, что это всего лишь обычная отработка действий по антитеррористической защищенности объектов транспорта. И для «эксперимента» выбрали станции с прилегающими вестибюлями или низким пассажиропотоком.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным спецслужбы, готовились атаки на железнодорожном транспорте и в местах массового скопления людей

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Премьер-министр Пакистана отстранен от власти из-за коррупции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика