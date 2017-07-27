|
По подозрению в подготовке терактов в Петербурге задержаны 7 выходцев из Центральной Азии
28.07.2017 11:18 — Новости Мира | Tut.by
ФСБ России сообщила о задержании семерых уроженцев республик Центральной Азии по подозрению в подготовке терактов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ЦОС ФСБ, передает
«Федеральной службой безопасности РФ 28 июля 2017 года задержана группа лиц в составе семи человек, выходцев из Центрально-Азиатского региона, подозреваемых в подготовке террористических актов в Санкт-Петербурге на железнодорожном транспорте и в местах массового скопления людей», — сообщили в ФСБ.
С задержанными проводятся следственно-оперативные мероприятия. В ФСБ не стали говорить о личностях задержанных в интересах следствия.
Напомним, накануне жители города жаловались на усиленные досмотры в метро, из-за которых скапливались большие очереди. Такие меры были приняты на определенных станциях,
Сотрудники подземки объясняли, что это всего лишь обычная отработка действий по антитеррористической защищенности объектов транспорта. И для «эксперимента» выбрали станции с прилегающими вестибюлями или низким пассажиропотоком.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным спецслужбы, готовились атаки на железнодорожном транспорте и в местах массового скопления людей
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии