По подозрению в подготовке терактов в Петербурге задержаны 7 выходцев из Центральной Азии

ФСБ России сообщила о задержании семерых уроженцев республик Центральной Азии по подозрению в подготовке терактов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ЦОС ФСБ, передает ТАСС .

«Федеральной службой безопасности РФ 28 июля 2017 года задержана группа лиц в составе семи человек, выходцев из Центрально-Азиатского региона, подозреваемых в подготовке террористических актов в Санкт-Петербурге на железнодорожном транспорте и в местах массового скопления людей», — сообщили в ФСБ.

С задержанными проводятся следственно-оперативные мероприятия. В ФСБ не стали говорить о личностях задержанных в интересах следствия.

Напомним, накануне жители города жаловались на усиленные досмотры в метро, из-за которых скапливались большие очереди. Такие меры были приняты на определенных станциях, сообщало издание «Фонтанка».



Усиленный досмотр в петербургском метро 25 июля. Фото взято с сайта: fontanka.ru

Сотрудники подземки объясняли, что это всего лишь обычная отработка действий по антитеррористической защищенности объектов транспорта. И для «эксперимента» выбрали станции с прилегающими вестибюлями или низким пассажиропотоком.