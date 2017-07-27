Россия ввела санкции против США

Москва потребовала от США до 1 сентября сократить число дипломатов, находящихся в России. Американским дипломатам также запретили пользоваться дачей в Серебряном бору и складом в Москве. Об этом сообщается в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

«Оставляем за собой право в порядке взаимности и на другие меры, которые могут затронуть интересы США», — говорится в заявлении.

В МИД России отметили, что Российская Федерация делала и делает все возможное, чтобы нормализовать двусторонние отношения, в то время как США "под абсолютно надуманным предлогом вмешательства России в их внутренние дела настойчиво проводят одну за другой грубые антироссийские акции".

"Несмотря на постоянные выпады Вашингтона, мы вели и ведем себя ответственно и сдержанно, до сих пор не отвечали на явные провокации. Однако последние события свидетельствуют о том, что в известных кругах Соединенных Штатов закрепились русофобия и курс на открытую конфронтацию с нашей страной", - говорится в заявлении.

В этой связи Москва предложила американской стороне до 1 сентября 2017 года привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США. Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сокращается до 455 человек. В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ.

Также российская сторона приостанавливает с 1 августа использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.