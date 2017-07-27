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В Узбекистане арестована Гульнара Каримова

28.07.2017 13:46 — Новости Мира | БДГ  
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Дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара арестована. ей предъявлены обвинения сразу по шести статьям уголовного кодекса.

По данным пресс-службы генеральной прокуратуры Узбекистана, Каримовой предъявлены следующие обвинения: мошенничество, подделка документов, сокрытие валюты, уклонение от уплаты налогов, легализация доходов, полученных преступным путем. При этом дело по неуплате налогов было заведено еще в 2013 году, когда отец Каримовой был президентом страны. Сама Каримова тогда занимала пост директора Центра политических исследований.

Следствие установило, что Каримова входила в состав преступной группы, которая на протяжении 12 лет совершала экономические преступления. Активы преступной группы были обнаружены в двенадцати странах мира, в которые Узбекистан уже направил постановления об аресте счетов. Сообщается, что преступной группе было подконтрольно 14 фирм и 16 офшорных компаний.

По информации прокуратуры, общая сумма причиненного государству ущерба составляет 1 трлн 270 млрд 200 млн сум (около 315 млн долларов), 1 млрд 651,8 млн долларов и 26,1 млн евро.

Напомним, что отец Гульнары Ислам Керимов, который правил Узбекистаном с 1991 по 2016 годы, умер в минувшем году. О кончине Каримова информация появилась еще 28-30 августа, однако достоверных данных не было, и лишь 2 сентября смерть официально подвердили. 

Еще при жизни президента его дочь Гульнара попала под домашний арест, ходили слухи даже о ее предполагаемой смерти.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара арестована. ей предъявлены обвинения сразу по шести статьям уголовного кодекса.

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