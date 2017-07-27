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Посол США выразил "категорическое возражение" против действий Москвы

28.07.2017 15:29 — Новости Мира | Tut.by  
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Джон Теффт глубоко разочарован решением властей России об изъятии дипломатической дачи и предписанием сократить численность персонала.


Джон Теффт. Фото: Reuters

В посольстве США «глубоко разочарованы» решением МИД России лишить дипмиссию права пользования дачей в Серебряном Бору и предписанием о сокращении числа сотрудников.

«Мы получили официальное извещение от российского правительства. Посол США в России Джон Теффт выразил глубокое разочарование и категорическое возражение (в английском варианте сообщения — „protest“). Мы передали данное извещение в Вашингтон для рассмотрения», — говорится в комментарии пресс-секретаря посольства США.

В пятницу МИД России предписал США до 1 сентября сократить общую численность персонала своего посольства в Москве и генконсульств в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. В сообщении внешнеполитического ведомства говорится также, что с 1 августа американские дипломаты лишаются права на использование дачи в Серебряном Бору и склада на Дорожной улице в Москве.

Введение жестких мер в МИДе связали с принятым в конце 2016 года властями США решением о высылке из страны 35 российских дипломатов и изъятии дипломатических дач в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, а также принятием конгрессом нового «санкционного» закона.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу заявил журналистам, что действия МИДа были санкционированы главой государства. Накануне, 27 июля, сам Владимир Путин заявил о невозможности «бесконечно терпеть хамство» США в отношении России.

Дипсобственность США в России

В настоящий момент в собственности США в Москве находится комплекс зданий на Новинском бульваре (здания 21−23), или в Большом Девятинском переулке (дом 8).

В пользовании США находится особняк Вострова по адресу: Спасопесковский переулок, 10, где находится резиденция посла США в Москве. Здание принадлежит России, управлением занимается унитарное предприятие «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ».

Также в пользовании США в Москве — склад посольства в Южном Чертаново по адресу: ул. Дорожная, 9 В, и дача в Серебряном Бору.

Права на здания генеральных консульств в других городах России (Санкт-Петербург, Екатеринбург, Владивосток) принадлежат комитетам имущественных отношений соответствующих городов, управляет этими объектами недвижимости унитарное предприятие по обслуживанию иностранных представительств «Инпредсервис».

 
 
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В посольстве США "глубоко разочарованы" решением МИД России лишить дипмиссию права пользования дачей в Серебряном Бору и предписанием о сокращении числа...

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