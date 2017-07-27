Власти Румынии и Венгрии запретили самолету с Рогозиным на борту пролететь в Молдову

Власти Румынии не позволили российскому самолету с вице-премьером Дмитрием Рогозиным на борту пролететь через свое воздушное пространство в Молдову. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает ТАСС .

Отмечается, что Рогозин направлялся в Кишинев на переговоры с молдавским президентом Игорем Додоном. «Нам сообщили, что власти Румынии не пропустили самолет с Дмитрием Рогозиным в Молдову. В настоящее время ведутся переговоры о том, где он совершит посадку», — рассказал агентству посол России в Кишиневе Фарит Мухаметшин.

По данным «Интерфакса» , самолет авиакомпании S7, на котором летит Рогозин, достигнув пространства Венгрии, развернулся в сторону Москвы.

Чтобы попасть в Молдову, самолет должен пересечь воздушное пространство либо Румынии, либо Украины.

Накануне Молдова отказала во въезде российским артистам и депутату.