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Власти Румынии и Венгрии запретили самолету с Рогозиным на борту пролететь в Молдову
28.07.2017 16:15 — Новости Мира | Tut.by
Власти Румынии не позволили российскому самолету с вице-премьером Дмитрием Рогозиным на борту пролететь через свое воздушное пространство в Молдову. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает
Отмечается, что Рогозин направлялся в Кишинев на переговоры с молдавским президентом Игорем Додоном. «Нам сообщили, что власти Румынии не пропустили самолет с Дмитрием Рогозиным в Молдову. В настоящее время ведутся переговоры о том, где он совершит посадку», — рассказал агентству посол России в Кишиневе Фарит Мухаметшин.
По данным
Чтобы попасть в Молдову, самолет должен пересечь воздушное пространство либо Румынии, либо Украины.
Накануне Молдова
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Отмечается, что Рогозин направлялся в Кишинев на переговоры с молдавским президентом Игорем Додоном.
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