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В Гамбурге мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета, есть жертвы
28.07.2017 17:41 — Новости Мира | Tut.by
В Гамбурге в супермаркете Edeka мужчина, чья личность не установлена, напал на посетителей. Один человек погиб, еще несколько получили ранения. Точное число пострадавших устанавливается.
По данным
Никаких сведений о личности и мотивах нападавшего нет. По данным немецких СМИ, у мужчины был один сообщник, поиски которого продолжаются. Инцидентом занимается антитеррористическое подразделение полиции Гамбурга.
Супермаркет, в котором произошло нападение, находится на Фюльсбюттелер-штрассе.
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Один человек погиб, еще несколько получили ранения. Точное число пострадавших устанавливается.
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