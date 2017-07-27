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В Гамбурге мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета, есть жертвы

28.07.2017 17:41 — Новости Мира | Tut.by  
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В Гамбурге в супермаркете Edeka мужчина, чья личность не установлена, напал на посетителей. Один человек погиб, еще несколько получили ранения. Точное число пострадавших устанавливается.

По данным Bild, нападавший задержан. Таблоид опубликовал фотографию задержанного в салоне полицейской машины с окровавленным пакетом на голове.

Никаких сведений о личности и мотивах нападавшего нет. По данным немецких СМИ, у мужчины был один сообщник, поиски которого продолжаются. Инцидентом занимается антитеррористическое подразделение полиции Гамбурга.

Супермаркет, в котором произошло нападение, находится на Фюльсбюттелер-штрассе.

 
 
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Один человек погиб, еще несколько получили ранения. Точное число пострадавших устанавливается.

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