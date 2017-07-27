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КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии

28.07.2017 19:36 — Новости Мира | Tut.by  
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Северная Корея произвела запуск неустановленной ракеты, сообщает на своем сайте японский телеканал NHK со ссылкой на источники в правительстве. Впоследствии эту информацию телеканалу подтвердили в Министерстве обороны Японии.


Фото: Reuters

Главный секретарь кабмина Японии Ёсихидэ Суга на пресс-конференции заявил, что ракета пролетела около 45 минут и судя по всему упала в водах японской Исключительной экономической зоны. Никаких сообщений об ущербе японская сторона не получала, добавил он. Ранее в Минобороны Японии называли такое же предположительное место падения ракеты.

Суга квалиф​​ицировал запуск ракеты КНДР как прямое нарушение резолюций Совета безопасности ООН и заявил, что Япония выражает протест.

Пентагон в свою очередь установил, что запущенная ракета — баллистическая, передает Reuters. По данным американского военного ведомства, запуск произошел в 23:45 по времени Токио (17.45 по Минску) Reuters называет этот пуск КНДР «необычным ночным тестом».

Так как в правительстве пришли к мнению, что КНДР запустила ракету, было назначено срочное заседание с участием ответственных министров.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный секретарь кабмина Японии Ёсихидэ Суга на пресс-конференции заявил, что ракета пролетела около 45 минут и судя по всему упала в водах японской...

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