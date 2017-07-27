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Украинский пилот посадил самолет с разбитым стеклом и при "нулевой" видимости

28.07.2017 21:19 — Новости Мира | Tut.by  
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Украинский пилот Александр Окопов накануне совершил аварийную посадку в аэропорту Ататюрка в Стамбуле фактически вслепую. Сильный град разбил стекло самолета. Airbus A320 принадлежал турецкой компании Atlasglobal и совершал рейс в Эрджан на Северном Кипре, сообщает airporthaber.com.


Фото со страницы Олега Лингула в Facebook

На борту находился 121 пассажир и 6 членов экипажа, никто не пострадал.

Вчера в Стамбуле был мощный ураган. На высоте 4 тысяч футов самолет получил серьезные повреждения: градом лайнеру разбило носовую часть, а также стекло кабины пилотов. В результате капитан принял решение вернуться в аэропорт.

Чтобы выполнить посадку, пилоту пришлось наклонить самолет набок. Это позволило хоть немного обеспечить обзор.

Диспетчеры аэропорта до конца не верили в то, что пилоту удастся посадить самолет.

По информации издания Milliyet, Александра Окопов совершил за свою карьеру 13 908 часов налетов.


Фото со страницы Олега Лингула в Facebook
 
 
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На борту находился 121 пассажир и 6 членов экипажа, никто не пострадал.

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