Украинский пилот Александр Окопов накануне совершил аварийную посадку в аэропорту Ататюрка в Стамбуле фактически вслепую. Сильный град разбил стекло самолета. Airbus A320 принадлежал турецкой компании Atlasglobal и совершал рейс в Эрджан на Северном Кипре, сообщает airporthaber.com .



Фото со страницы Олега Лингула в Facebook

На борту находился 121 пассажир и 6 членов экипажа, никто не пострадал.

Вчера в Стамбуле был мощный ураган. На высоте 4 тысяч футов самолет получил серьезные повреждения: градом лайнеру разбило носовую часть, а также стекло кабины пилотов. В результате капитан принял решение вернуться в аэропорт.

Чтобы выполнить посадку, пилоту пришлось наклонить самолет набок. Это позволило хоть немного обеспечить обзор.

Camlarında meydana gelen hasardan dolayı görüşleri düşen pilotlar, çapraz şekilde piste yaklaşma yapmışlar.AtlasGlobal pilotlarına tebrikler pic.twitter.com/IuWu2V9Y4k — Uğur Şeleci (@ugurseleci) 28 июля 2017 г.

Диспетчеры аэропорта до конца не верили в то, что пилоту удастся посадить самолет.

По информации издания Milliyet, Александра Окопов совершил за свою карьеру 13 908 часов налетов.



Фото со страницы Олега Лингула в Facebook