Михаил Саакашвили выступил с критикой президента Порошенко

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили обвинил украинского президента Петра Порошенко в стремлении удержать власть и увидел в нем черты авторитарного лидера, сообщает издание Foreign Policy.



Фото: пресс-служба президента Украины

«Эта ситуация не про меня. Сейчас Порошенко фактически заявляет, что он может делать что угодно, чтобы сохранить влияние своего коррумпированного окружения», — сказал он.

По словам Саакашвили, лишение его украинского гражданства показывает черты авторитарного правителя в Порошенко.

«Он (Порошенко. — „Газета.Ru“) сделал это, потому что он боялся того, что я делал в политике [Украины]», — добавил экс-глава Одесской области.

Он также подчеркнул, что подобные действия напоминают ему практику СССР по борьбе с диссидентами путем их высылки за рубеж и лишения гражданства, чтобы они не имели возможности вернуться на родину.

26 июля государственная миграционная служба Украины заявила, что Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства на основании ложных данных, указанных в анкете.

Сам Саакашвили сказал, что Порошенко принял решение лишить его гражданства «украдкой», пока его не было в стране. В настоящее время Саакашвили находится в США.

Некоторые политики подвергли критике такое решение главы украинского государства. Адвокат Саакашвили заявил, что будет обжаловать решение в апелляционном суде.