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Михаил Саакашвили выступил с критикой президента Порошенко
28.07.2017 23:13 — Новости Мира | Tut.by
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили обвинил украинского президента Петра Порошенко в стремлении удержать власть и увидел в нем черты авторитарного лидера, сообщает издание Foreign Policy.
«Эта ситуация не про меня. Сейчас Порошенко фактически заявляет, что он может делать что угодно, чтобы сохранить влияние своего коррумпированного окружения», — сказал он.
По словам Саакашвили, лишение его украинского гражданства показывает черты авторитарного правителя в Порошенко.
«Он (Порошенко. — „Газета.Ru“) сделал это, потому что он боялся того, что я делал в политике [Украины]», — добавил экс-глава Одесской области.
Он также подчеркнул, что подобные действия напоминают ему практику СССР по борьбе с диссидентами путем их высылки за рубеж и лишения гражданства, чтобы они не имели возможности вернуться на родину.
26 июля государственная миграционная служба Украины заявила, что Михаила Саакашвили
Сам Саакашвили сказал, что Порошенко принял решение лишить его гражданства «украдкой», пока его не было в стране. В настоящее время Саакашвили находится в США.
Некоторые политики подвергли критике такое решение главы украинского государства. Адвокат Саакашвили заявил, что будет обжаловать решение в апелляционном суде.
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Он обвинил украинского президента в стремлении удержать власть и увидел в нем черты авторитарного лидера.
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