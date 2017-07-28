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Белый дом заявил о готовности Трампа утвердить новые антироссийские санкции

29.07.2017 06:43 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп планирует подписать принятый Сенатом законопроект об усилении санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает Reuters.


Санкции США могут поставить под удар совместные с ЕС проекты российских компаний

«Трамп прочел первоначальные варианты законопроекта и обсудил его важнейшие элементы. Теперь он ознакомился с окончательной версией и, основываясь на том, что его замечания были учтены, одобряет законопроект и намерен подписать его», — пояснили в администрации президента.

Напомним, Конгресс и Сенат США приняли законопроект об ужесточении санкций в отношении России. В течение 10 дней документ должен быть подписан Дональдом Трампом, который поддерживает ужесточение ограничительных мер, однако примет решение после того, как ознакомится с окончательным вариантом законопроекта.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию на протяжении длительного времени пытаются провоцировать, в частности высылая дипломатов из США или отбирая дипсобственность, вводя незаконные санкции и т.д.

«Мы, как вы знаете, ведем себя очень сдержанно, терпеливо, но в какой-то момент нам придется отвечать, невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны», — подчеркнул Путин.

29 декабря прошлого года власти США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов. Также им был закрыт доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне.

 
 
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Президент США Дональд Трамп планирует подписать принятый Сенатом законопроект об усилении санкций в отношении России, Ирана и КНДР.

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