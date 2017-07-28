Белый дом заявил о готовности Трампа утвердить новые антироссийские санкции

Президент США Дональд Трамп планирует подписать принятый Сенатом законопроект об усилении санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает
«Трамп прочел первоначальные варианты законопроекта и обсудил его важнейшие элементы. Теперь он ознакомился с окончательной версией и, основываясь на том, что его замечания были учтены, одобряет законопроект и намерен подписать его», — пояснили в администрации президента.
Напомним, Конгресс и Сенат США
Накануне президент РФ Владимир Путин
«Мы, как вы знаете, ведем себя очень сдержанно, терпеливо, но в какой-то момент нам придется отвечать, невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны», — подчеркнул Путин.
29 декабря прошлого года власти США
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