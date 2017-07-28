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Госдеп возложил ответственность за ракетное испытание КНДР на Россию и Китай
29.07.2017 08:29 — Новости Мира | Tut.by
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что Россия и Китай несут особую ответственность за растущую напряженность вокруг КНДР. Заявление главы американской дипломатии размещено на официальном сайте ведомства.
По утверждению Тиллерсона, Москва и Пекин позволяют Пхеньяну разрабатывать свои ядерную и ракетную программы, тогда как Вашингтон ищет возможности для мирной денуклеаризации Корейского полуострова, и никогда не признает право КНДР на ядерное оружие.
В Госдепе также заявили, что США решительно осуждают
29 июля КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты «Хвасон-14». Северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что испытание не представляло угрозы для соседних государств, однако
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По утверждению Тиллерсона, Москва и Пекин позволяют Пхеньяну разрабатывать свои ядерную и ракетную программы.
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