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США выразили протест в связи с ответными мерами России на высылку дипломатов
29.07.2017 09:15 — Новости Мира | Tut.by
США выразили России протест в связи с решением Москвы ввести зеркальные меры в ответ на прошлогоднюю высылку дипломатов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на официального представителя Госдепартамента Хизер Нойерт.
«Мы выразили сильное разочарование и протест», — заявила она, пояснив, что официальную позицию до Москвы донесли госсекретарь Рекс Тиллерсон в ходе телефонной беседы с российским коллегой Сергеем Лавровым и посол Джон Теффт на встрече с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым.
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Кроме того, сотрудники посольства США в Москве с 1 августа не смогут пользоваться дачей в Серебряном Бору, а также складскими помещениями на Дорожной улице в столице.
Сколько человек будут вынуждены покинуть территорию России, в ведомстве не назвали, однако депутат Госдумы Сергей Железняк подсчитал, что речь идет примерно о 700 сотрудниках. По его словам, Москва, принимая данное решение в ответ на новые санкции Вашингтона, действовала в рамках международного права.
Рябков прокомментировал шаги Москвы, заявив, что из-за действий США «чаша терпения России переполнилась».
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Официальную позицию до Москвы донесли госсекретарь Рекс Тиллерсон в ходе телефонной беседы с российским коллегой Сергеем Лавровым.
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