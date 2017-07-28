ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

в Иране заявили о втором за неделю инциденте с кораблем ВМС США в Персидском заливе

29.07.2017 13:25 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Корпус «стражей исламской революции» (КСИР, элитная составляющая ВС Ирана) сообщил о втором за неделю инциденте с кораблем ВМС США в Персидском заливе, обвинив американских военных в провокационных и непрофессиональных действиях. Заявление КСИР приводит в субботу агентство Mehr.

Как утверждают иранские военные, инцидент произошел в северной части Персидского залива в минувшую пятницу близ иранской нефтяной платформы. Отмечается, что авианосец класса Nimitz и сопровождающий его корабль «произвели предупредительные выстрелы в сторону иранских катеров» из военно-морской бригады КСИР — «Зульфикар», патрулирующих район.

Такой же инцидент произошел 25 июля, тогда американский авианосец открыл предупредительный огонь в ответ на приближение иранского катера в северной части Персидского залива. В Иране эти действия расценили как провокацию.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американских военных обвинили в провокационных и непрофессиональных действиях.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
США выразили протест в связи с ответными мерами России на высылку дипломатов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика