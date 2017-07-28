в Иране заявили о втором за неделю инциденте с кораблем ВМС США в Персидском заливе

Корпус «стражей исламской революции» (КСИР, элитная составляющая ВС Ирана) сообщил о втором за неделю инциденте с кораблем ВМС США в Персидском заливе, обвинив американских военных в провокационных и непрофессиональных действиях. Заявление КСИР приводит в субботу агентство Mehr.

Как утверждают иранские военные, инцидент произошел в северной части Персидского залива в минувшую пятницу близ иранской нефтяной платформы. Отмечается, что авианосец класса Nimitz и сопровождающий его корабль «произвели предупредительные выстрелы в сторону иранских катеров» из военно-морской бригады КСИР — «Зульфикар», патрулирующих район.

Такой же инцидент произошел 25 июля, тогда американский авианосец открыл предупредительный огонь в ответ на приближение иранского катера в северной части Персидского залива. В Иране эти действия расценили как провокацию.