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"Абсолютно неуместные, если не сказать хуже". Румыния отреагировала на угрозы Дмитрия Рогозина
29.07.2017 14:00 — Новости Мира | Tut.by
Министр национальной обороны Румынии Адриан Цуцуяну прокомментировал реакцию заместителя председателя правительства России Дмитрия Рогозина на отказ Бухареста пропустить рейсовый самолет, на котором тот летел в Молдавию. Об этом в субботу, 29 июля, сообщает
Слова Рогозина Цуцуяну назвал «абсолютно неуместными, если не сказать хуже».
Глава Минобороны Румынии добавил, что от посла России в стране также последовало заявление, которое стало «попыткой оправдания некоторого вида действий в регионе». Цуцуяну подчеркнул, что не стоит превращать в дискуссию угрозы Рогозина и раздувать его заявления.
В пятницу российский вице-премьер отреагировал на разворот его самолета властями Румынии: «Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады».
Напомним, власти Румынии
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Министр национальной обороны Румынии Адриан Цуцуяну прокомментировал реакцию заместителя председателя правительства России Дмитрия Рогозина на отказ Бухареста...
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