Министр национальной обороны Румынии Адриан Цуцуяну прокомментировал реакцию заместителя председателя правительства России Дмитрия Рогозина на отказ Бухареста пропустить рейсовый самолет, на котором тот летел в Молдавию. Об этом в субботу, 29 июля, сообщает Lenta со ссылкой на Agerpres.



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Слова Рогозина Цуцуяну назвал «абсолютно неуместными, если не сказать хуже».

Глава Минобороны Румынии добавил, что от посла России в стране также последовало заявление, которое стало «попыткой оправдания некоторого вида действий в регионе». Цуцуяну подчеркнул, что не стоит превращать в дискуссию угрозы Рогозина и раздувать его заявления.

В пятницу российский вице-премьер отреагировал на разворот его самолета властями Румынии: «Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады».

Напомним, власти Румынии не позволили российскому самолету с вице-премьером Дмитрием Рогозиным на борту пролететь через свое воздушное пространство в Молдову. Рогозин направлялся в Кишинев на переговоры с молдавским президентом Игорем Додоном. Самолет авиакомпании S7, на котором летит Рогозин, достигнув пространства Венгрии, развернулся в сторону Москвы. Пилоты приняли решение идти на безопасный запасной аэродром в Минске, с тем, чтобы провести необходимую дозаправку.