ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Абсолютно неуместные, если не сказать хуже". Румыния отреагировала на угрозы Дмитрия Рогозина

29.07.2017 14:00 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Министр национальной обороны Румынии Адриан Цуцуяну прокомментировал реакцию заместителя председателя правительства России Дмитрия Рогозина на отказ Бухареста пропустить рейсовый самолет, на котором тот летел в Молдавию. Об этом в субботу, 29 июля, сообщает Lenta со ссылкой на Agerpres.


Фото: Reuters

Слова Рогозина Цуцуяну назвал «абсолютно неуместными, если не сказать хуже».

Глава Минобороны Румынии добавил, что от посла России в стране также последовало заявление, которое стало «попыткой оправдания некоторого вида действий в регионе». Цуцуяну подчеркнул, что не стоит превращать в дискуссию угрозы Рогозина и раздувать его заявления.

В пятницу российский вице-премьер отреагировал на разворот его самолета властями Румынии: «Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады».

Напомним, власти Румынии не позволили российскому самолету с вице-премьером Дмитрием Рогозиным на борту пролететь через свое воздушное пространство в Молдову. Рогозин направлялся в Кишинев на переговоры с молдавским президентом Игорем Додоном. Самолет авиакомпании S7, на котором летит Рогозин, достигнув пространства Венгрии, развернулся в сторону Москвы. Пилоты приняли решение идти на безопасный запасной аэродром в Минске, с тем, чтобы провести необходимую дозаправку.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр национальной обороны Румынии Адриан Цуцуяну прокомментировал реакцию заместителя председателя правительства России Дмитрия Рогозина на отказ Бухареста...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
в Иране заявили о втором за неделю инциденте с кораблем ВМС США в Персидском заливе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика