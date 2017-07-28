Что мы знаем про арестованную дочь первого президента Узбекистана Гульнару Каримову

Старшую дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова арестовали . Ее обвиняют в мошенничестве, незаконной продаже радиочастот, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, подделке документов и легализации доходов, полученных преступным путем.



Гульнара Каримова. Фото: Reuters

Жизнь Гульнары Каримовой нельзя назвать обычной. Еще в 2008 году ей пророчили пост главы государства, а уже в 2013 году она оказалась под домашним арестом. При этом имя Каримовой не раз было замешано в скандалах. В ноябре 2016 года даже появились слухи, что ее убили и тайно похоронили. Чем еще известна одна из самых влиятельных женщин Средней Азии, которую обвиняют в причинении ущерба Узбекистану и ее гражданам?

Семья и личная жизнь

Гульнаре Каримовой 45 лет. Она старшая дочь Ислама Каримова от его второго брака. Отец Гульнары Каримовой скончался после инсульта в сентябре 2016 года, хотя новости о его смерти начали появляться еще в августе. После этого было много противоречивой информации о том, что новая власть может попытаться избавиться от Гульнары.



Ислам Каримов со своей второй женой Татьяной. Фото: Reuters

У Гульнары есть младшая сестра Лола, с которой она не разговаривает с 2001 года. В 2013 году в интервью BBC Лола рассказала, что они с сестрой не видятся даже на семейных мероприятиях. По ее словам, это произошло из-за того, что они с Гульнарой «абсолютно разные люди». Лола живет в Париже, воспитывает троих детей и работает послом Узбекистана в ЮНЕСКО.

В 1991 году Гульнара вышла замуж за этнического узбека афганского происхождения Мансура Максуди, который жил в США. После женитьбы Мансур возглавил представительство Coca-Cola в Ташкенте.

Однако в 2003 году они развелись, а бракоразовдный процесс занял два года. Суд оставил под опекой отца сын и дочь пары. Но в 2008 году право на детей Гульнаре вернули.

Ислам-Каримов-младший, сын Гульнары, живет в Лондоне. В интервью BBC в декабре 2016 года он рассказал, что его мать находится под домашним арестом, видеться с его сестрой ей разрешают раз в месяц.

Карьера

У Гульнары Каримовой хорошее образование. Она окончила математическую академию, получила степень бакалавра по международной экономике философско-экономического факультета Ташкентского государственного университета. Также у нее есть несколько степеней магистра. Одна Института экономики при Академии наук Узбекистана и вторая -искусств Гарвардского университета.



Фото: news.rufox.ru

Помимо этого Гульнара получила звание профессора в Университете мировой экономики и дипломатии в Ташкенте и степень бакалавра в области телекоммуникаций.

Свою карьеру она начала на посту советника министра в Министерстве иностранных дел Узбекистана. А в 2010—2012 годах даже была послом в Испании.

Помимо официальной работы, Гульнара успела раскрыть себя как певица и дизайнер. Она пела под псевдонимом Googoosha и вместе с Максимом Фадеевым выпустила альбом на английском языке. Также у нее есть совместная песня с Жераром Депардье «Небо молчит».

Видео: канал на youtube информационного агентства Фергана-2

В середине 2000-х годов появился дизайнерский бренд Каримовой — GULI. На международных показах Гульнара представляла не только украшения, одежду и аксессуары, но и косметику и парфюмерию. Однако в 2011 году дело распалось.

Общественная жизнь также интересовала Каримову. Она организовала фонды «Форум культуры и искусства Узбекистана» и Мехрнури, помогающий отдаленным регионам, организацию «Женское собрание» по вопросам детства и материнства, поддерживала проекты по борьбе с раком молочной железы. Несколько лет она устраивала акцию «2000 свадеб» в помощь малоимущим.

Интересно, что Каримова была инициатором создания Центра политических исследований в Узбекистане, который занимался не только аналитикой, но и проводил мероприятия по проблемам энергетики и транзита.

Активы

Гульнара Каримова — богатый человек. В 2010 году она была в списке 300 богатейших швейцарцев по версии экспертов журнала Bilan. При этом не умолкают сведения о сотнях миллионов долларов , блокированных на офшорных счетах Гульнары, ее приближенных и контролировавшихся ею компаний.



Фото: Reuters

Ее деньги и виллы есть не только в Швейцарии, но и в Швеции, Великобритании, Франции… Например, около Парижа у нее — уже арестованное имение Шато-де-Груссе . И состоит оно из замка, личного оперного театра, парка, павильонов и конюшен. А в Париже у Гульнары роскошная квартира.

По информации РБК у Каримовой есть недвижимость и в центре Москвы. Она приобрела трехуровневую квартиру в жилом комплексе «Камелот» в 2003 году. Тогда ее стоимость составляла 1,5−2 млн долларов.

Уголовное дело

Уголовное дело о коррупции в сфере телекоммуникационных услуг, связанное с персоной Гульнары Каримовой, ведут еще с 2012 года. Как писало издание Газета.Ru со ссылкой на следователей, Каримова использовала свое влияние, чтобы выбивать деньги из телекоммуникационных компаний, которые хотели работать в Узбекистане.

Генеральная прокуратура Узбекистана сообщает , что 24 октября 2013 года возбудили уголовное дело по фактам уклонения от уплаты налогов в деятельности компаний «Terra Group», «Prime Media» и «Gamma Promotion». Выяснилось, что Каримова «содействовала преступной деятельности организованной группы». И в 2015 году по этому делу ее признали виновной и приговорили к пяти годам ограничения свободы.



Фото: Tengrinews

Помимо этого есть еще одно уголовное дело в отношении Кримовой, которое сейчас продолжают расследовать. Ее обвиняют в содействия организованной преступной группе в завладении чужим имуществом, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, нарушении правил торговли и оказания услуг, подделке документов и их использовании, легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

Общая сумма причиненного интересам государства и граждан ущерба по двум указанным уголовным делам составляет 1 трлн 270 млрд 200 млн сумов, 1 млрд 651,8 млн долларов США, 26,1 млн евро.

Каримова находится под стражей.

Скандалы

Имя Гульнары Каримовой неоднократно было замешано в скандалах.

Гульнара вела публичную жизнь и не стеснялась выкладывать в свой Instagram фото с занятий по йоге в коротких шортах. Этот факт мог быть неоднозначно воспринят в мусульманской Узбекистане.



Гульнара Каримова во время занятий йогой. Фото: Радио Свобода со ссылкой на Twitter Гульнары Каримовой

В 2011 году показ ее мод на Неделе моды в Нью-Йорке отменили. Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила власти Узбекистана в массовых нарушениях прав человека, а Международный форум защиты трудящихся — в использовании труда несовершеннолетних.

С 2013 году Гульнара попала в немилость к отцу и ее посадили под домашний арест. Сегодня ее страницы в Twitter и Instagram недоступны.