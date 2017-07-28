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Что мы знаем про арестованную дочь первого президента Узбекистана Гульнару Каримову
29.07.2017 14:20 — Новости Мира | Tut.by
Старшую дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова
Жизнь Гульнары Каримовой нельзя назвать обычной. Еще в 2008 году ей пророчили пост главы государства, а уже в 2013 году она оказалась под домашним арестом. При этом имя Каримовой не раз было замешано в скандалах. В ноябре 2016 года даже появились слухи, что ее убили и тайно похоронили. Чем еще известна одна из самых влиятельных женщин Средней Азии, которую обвиняют в причинении ущерба Узбекистану и ее гражданам?
Семья и личная жизнь
Гульнаре Каримовой 45 лет. Она старшая дочь Ислама Каримова от его второго брака. Отец Гульнары Каримовой
У Гульнары есть младшая сестра Лола, с которой она не разговаривает с 2001 года. В 2013 году в
В 1991 году Гульнара вышла замуж за этнического узбека афганского происхождения Мансура Максуди, который жил в США. После женитьбы Мансур возглавил представительство Coca-Cola в Ташкенте.
Однако в 2003 году они развелись, а бракоразовдный процесс занял два года. Суд оставил под опекой отца сын и дочь пары. Но в 2008 году право на детей Гульнаре вернули.
Ислам-Каримов-младший, сын Гульнары, живет в Лондоне. В
Карьера
У Гульнары Каримовой хорошее образование. Она окончила математическую академию, получила степень бакалавра по международной экономике философско-экономического факультета Ташкентского государственного университета. Также у нее есть несколько степеней магистра. Одна Института экономики при Академии наук Узбекистана и вторая -искусств Гарвардского университета.
Помимо этого Гульнара получила звание профессора в Университете мировой экономики и дипломатии в Ташкенте и степень бакалавра в области телекоммуникаций.
Свою карьеру она начала на посту советника министра в Министерстве иностранных дел Узбекистана. А в 2010—2012 годах даже была послом в Испании.
Помимо официальной работы, Гульнара успела раскрыть себя как певица и дизайнер. Она пела под псевдонимом Googoosha и вместе с Максимом Фадеевым выпустила альбом на английском языке. Также у нее есть совместная песня с Жераром Депардье «Небо молчит».
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В середине 2000-х годов появился дизайнерский бренд Каримовой — GULI. На международных показах Гульнара представляла не только украшения, одежду и аксессуары, но и косметику и парфюмерию. Однако в 2011 году дело распалось.
Общественная жизнь также интересовала Каримову. Она организовала фонды «Форум культуры и искусства Узбекистана» и Мехрнури, помогающий отдаленным регионам, организацию «Женское собрание» по вопросам детства и материнства, поддерживала проекты по борьбе с раком молочной железы. Несколько лет она устраивала акцию «2000 свадеб» в помощь малоимущим.
Интересно, что Каримова была инициатором создания Центра политических исследований в Узбекистане, который занимался не только аналитикой, но и проводил мероприятия по проблемам энергетики и транзита.
Активы
Гульнара Каримова — богатый человек. В 2010 году она была
Ее деньги и виллы есть не только в Швейцарии, но и в Швеции, Великобритании, Франции… Например, около Парижа у нее — уже арестованное
Уголовное дело
Уголовное дело о коррупции в сфере телекоммуникационных услуг, связанное с персоной Гульнары Каримовой, ведут еще с 2012 года. Как писало издание
Генеральная прокуратура Узбекистана
Помимо этого есть еще одно уголовное дело в отношении Кримовой, которое сейчас продолжают расследовать. Ее обвиняют в содействия организованной преступной группе в завладении чужим имуществом, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, нарушении правил торговли и оказания услуг, подделке документов и их использовании, легализации доходов, полученных от преступной деятельности.
Общая сумма причиненного интересам государства и граждан ущерба по двум указанным уголовным делам составляет 1 трлн 270 млрд 200 млн сумов, 1 млрд 651,8 млн долларов США, 26,1 млн евро.
Каримова находится под стражей.
Скандалы
Имя Гульнары Каримовой неоднократно было замешано в скандалах.
Гульнара вела публичную жизнь и не стеснялась выкладывать в свой Instagram фото с занятий по йоге в коротких шортах. Этот факт мог быть неоднозначно воспринят в мусульманской Узбекистане.
В 2011 году показ ее мод на Неделе моды в Нью-Йорке отменили. Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила власти Узбекистана в массовых нарушениях прав человека, а Международный форум защиты трудящихся — в использовании труда несовершеннолетних.
С 2013 году Гульнара попала в немилость к отцу и ее посадили под домашний арест. Сегодня ее страницы в
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Чем известна одна из самых влиятельных женщин Средней Азии, которую обвиняют в причинении ущерба Узбекистану и ее гражданам?
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