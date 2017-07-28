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Напавший на посетителей магазина в Гамбурге с ножом оказался исламистом

29.07.2017 14:31 — Новости Мира | Tut.by  
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Немецкая полиция установила, что напавший с ножом на посетителей супермаркета в Гамбурге придерживался исламистcких взглядов, заявил сенатор по внутренним делам Гамбурга Энди Гроте. Об этом сообщает NDR.

Как сообщил сенатор на пресс-конференции, нападавшим является 26-летний уроженец Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Гроте отметил, что, хотя нападавший, по данным полиции, придерживался исламистских взглядов, джихадистом не был. Ранее подозреваемый был известен полиции из-за кражи в магазине, однако дело было закрыто «из-за незначительности». Подтвержденных странами ЕС судимостей у подозреваемого не было.

Мотивы совершения преступления пока неизвестны, заключил Гроте.

Ранее сообщалось, что 28 июля неизвестный мужчина напал на посетителей супермаркета с ножом. В результате один человек погиб, нападавший арестован. Как сообщает NDR, были ранены четверо мужчин в возрасте от 19 до 64 лет.

Нападавший был пойман полицией через 30 минут после совершения преступления. Разыскивается еще один человек, отношение которого к атаке пока не раскрывается.

 
 
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Гроте отметил, что, хотя нападавший, по данным полиции, придерживался исламистских взглядов, джихадистом не был.

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