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Напавший на посетителей магазина в Гамбурге с ножом оказался исламистом
29.07.2017 14:31 — Новости Мира | Tut.by
Немецкая полиция установила, что напавший с ножом на посетителей супермаркета в Гамбурге придерживался исламистcких взглядов, заявил сенатор по внутренним делам Гамбурга Энди Гроте. Об этом сообщает
Как сообщил сенатор на пресс-конференции, нападавшим является 26-летний уроженец Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Гроте отметил, что, хотя нападавший, по данным полиции, придерживался исламистских взглядов, джихадистом не был. Ранее подозреваемый был известен полиции из-за кражи в магазине, однако дело было закрыто «из-за незначительности». Подтвержденных странами ЕС судимостей у подозреваемого не было.
Мотивы совершения преступления пока неизвестны, заключил Гроте.
Ранее сообщалось, что 28 июля неизвестный мужчина
Нападавший был пойман полицией через 30 минут после совершения преступления. Разыскивается еще один человек, отношение которого к атаке пока не раскрывается.
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Гроте отметил, что, хотя нападавший, по данным полиции, придерживался исламистских взглядов, джихадистом не был.
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