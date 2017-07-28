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Россия готовит санкции в отношении лиц, сорвавших визит Рогозина в Молдову
29.07.2017 19:03 — Новости Мира | Tut.by
Россия готовит адресные санкции в отношении лиц, принявших в пятницу решение об отказе пропустить российский самолет в воздушное пространство Румынии и сорвавших тем самым визит вице-премьера правительства РФ Дмитрия Рогозина в Молдовы. Об этом сообщил Рогозин в субботу в интервью, отрывок из которого был продемонстрирован на телеканале «
«Ответ будет, конечно. Мы точно установим, кто стоял за этими решениями в Кишиневе, Бухаресте, Будапеште, Брюсселе. Мы установим лица, которые принимали данные решения. Наши санкции будут выверенные и очень адресные», — сказал он.
Визит Рогозина в Молдову в пятницу был сорван из-за отказа Румынии
Российский вице-премьер направлялся в Кишинев, чтобы провести переговоры с президентом Молдовы Игорем Додоном по его личному приглашению.
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Как отметил вице-премьер правительства РФ, санкции "будут выверенные и очень адресные".
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