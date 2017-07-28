Россия готовит санкции в отношении лиц, сорвавших визит Рогозина в Молдову

Россия готовит адресные санкции в отношении лиц, принявших в пятницу решение об отказе пропустить российский самолет в воздушное пространство Румынии и сорвавших тем самым визит вице-премьера правительства РФ Дмитрия Рогозина в Молдовы. Об этом сообщил Рогозин в субботу в интервью, отрывок из которого был продемонстрирован на телеканале « Россия 24 ».

«Ответ будет, конечно. Мы точно установим, кто стоял за этими решениями в Кишиневе, Бухаресте, Будапеште, Брюсселе. Мы установим лица, которые принимали данные решения. Наши санкции будут выверенные и очень адресные», — сказал он.

Визит Рогозина в Молдову в пятницу был сорван из-за отказа Румынии пропустить рейсовый самолет с российской делегацией авиакомпании S7. Регулярному рейсу по маршруту Москва — Кишинев было запрещено вхождение в воздушное пространство Румынии службой организации воздушного движения под предлогом нахождения на борту «санкционной персоны». Лайнер совершил посадку в Минске, после чего зампред российского правительства отправился в Москву регулярным рейсом «Аэрофлота» из Минска.

Российский вице-премьер направлялся в Кишинев, чтобы провести переговоры с президентом Молдовы Игорем Додоном по его личному приглашению.