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Россия готовит санкции в отношении лиц, сорвавших визит Рогозина в Молдову

29.07.2017 19:03 — Новости Мира | Tut.by  
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Россия готовит адресные санкции в отношении лиц, принявших в пятницу решение об отказе пропустить российский самолет в воздушное пространство Румынии и сорвавших тем самым визит вице-премьера правительства РФ Дмитрия Рогозина в Молдовы. Об этом сообщил Рогозин в субботу в интервью, отрывок из которого был продемонстрирован на телеканале «Россия 24».

«Ответ будет, конечно. Мы точно установим, кто стоял за этими решениями в Кишиневе, Бухаресте, Будапеште, Брюсселе. Мы установим лица, которые принимали данные решения. Наши санкции будут выверенные и очень адресные», — сказал он.

Визит Рогозина в Молдову в пятницу был сорван из-за отказа Румынии пропустить рейсовый самолет с российской делегацией авиакомпании S7. Регулярному рейсу по маршруту Москва — Кишинев было запрещено вхождение в воздушное пространство Румынии службой организации воздушного движения под предлогом нахождения на борту «санкционной персоны». Лайнер совершил посадку в Минске, после чего зампред российского правительства отправился в Москву регулярным рейсом «Аэрофлота» из Минска.

Российский вице-премьер направлялся в Кишинев, чтобы провести переговоры с президентом Молдовы Игорем Додоном по его личному приглашению.

 
Теги: Минск
 
 
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Как отметил вице-премьер правительства РФ, санкции "будут выверенные и очень адресные".

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