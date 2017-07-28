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ЕС запустил санкционную процедуру против Польши

29.07.2017 19:32 — Новости Мира | Tut.by  
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Европейская комиссия запустила санкционную процедуру в отношении Польши из-за вызвавшей споры судебной реформы в стране. Варшаве отвели ровно месяц на то, чтобы дать официальные объяснения на этот счет.


Фото: Reuters

Как говорится в заявлении Европейской комиссии (ЕК), опубликованном в субботу, 29 июля, на сайте комиссии, ЕК направила Польше письмо с официальным уведомлением. В нем комиссия просит Варшаву в течение одного месяца ответить на него.

В частности, указывается на сайте ЕС, основная озабоченность Европейской комиссии заключается в том, что в польском законе установлен разный пенсионный возраст для женщин-судей (60 лет) и мужчин-судей (65 лет). Это, по мнению ЕК, является дискриминацией по половому признаку.

Еще одно недовольство ЕК связано с тем, что законопроектом министру юстиции предоставляется право продлевать мандат судей, достигших пенсионного возраста, а также увольнять и назначать председателей судов, что ставит под сомнение независимость польских судов.

В сообщении также сказано, что первый вице-президент ЕК Франс Тиммерманс также направил письмо министру иностранных дел Польши, в котором вновь направил ему и министру юстиции Польши приглашение прибыть в Брюссель как можно скорее, чтобы возобновить диалог.

Письмо ЕК с официальным уведомлением, в котором содержится просьба ответить на него в течение месяца, — первый этап санкционной процедуры. На втором этапе ЕК должна изучить ответ Варшавы, если таковой последует, и издать мотивированное заключение. То же самое последует, в случае если Польша не ответит в отведенный комиссией срок.

22 июля сенат Польши одобрил законопроект о реформе Верховного суда. Она предполагает отставку всех действующих судей Верховного суда Польши на следующий день после вступления в силу закона. Некоторые судьи смогут остаться на своей должности, но только по решению министра юстиции, обладающего полномочиями делать исключения из правил. Министр также сможет инициировать отставку и назначать верховных судей. Сам процесс отставки будет запускаться по решению парламента.

Принятие поправок вызвало массовые протесты по всей стране. Протестующие выступали против «антиконституционной реформы». ЕС в свою очередь пригрозил Варшаве санкциями, подразумевающими​ лишение страны права голоса в Совете ЕС. 24 июля президент Польши Анджей Дуда объявил, что наложит вето на два из трех законопроектов по судебной реформе.

Как уточняется в сообщении Еврокомиссии, санкционная процедура была запущена в связи с официальной публикацией 28 июля в Польше закона о работе Общих судов.

 
 
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22 июля сенат Польши одобрил законопроект о реформе Верховного суда. Она предполагает отставку всех действующих судей Верховного суда Польши на следующий день...

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