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В Венесуэле протестующие заблокировали улицы в попытке помешать выборам
29.07.2017 20:12 — Новости Мира | Tut.by
Венесуэльские протестующие 29 июля заблокировали улицы в стремлении помешать проведению выборов в конституционную ассамблею, которые они считают попыткой президента страны Николаса Мадуро усилить свою власть, передает
«Увеличьте баррикады до завтрашнего дня и все выходите на улицы в воскресенье, чтобы потребовать трансформации Венесуэлы», — написал оппозиционный депутат парламента Фредди Гевара в своем
Некоторые проживающие в столице страны Каракасе жители Венесуэлы рассказали, что не собираются идти на грядущие выборы.
«Я лучше останусь дома, посмотрю телесериалы, а потом присоединюсь к протесту», — отметила Маргарита Лопес, работающая ассистентом терапевта.
Венесуэльский оппозиционный политик Энрике Каприлес также призвал людей продолжать протесты, в том числе перекрывать главные трассы страны.
Власти запретили проведение митингов и маршей в преддверии голосования в конституционную ассамблею. Оппозиция Венесуэлы еще 16 июля провела
Выборы назначены на 30 июля. Конституционная ассамблея — новый политический институт, который сделает возможным изменение конституции Венесуэлы.
На выборах в конституционную ассамблею представлены более 6 тыс. кандидатов, однако ни один не представляет оппозицию Венесуэлы. Всего в новом политическом институте будет 545 членов.
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Некоторые проживающие в столице страны Каракасе жители Венесуэлы рассказали, что не собираются идти на грядущие выборы.
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